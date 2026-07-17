В Беларусь идет прохладная погода 17.07.2026, 11:33

Фото: Charter97.org

Погода изменится уже на выходных.

Белгидромет предупредил про ливни и шквалы в Беларуси в выходные 18 и 19 июля. Подробности сообщает БелТА.

«Недолго колеблясь, июль вновь раскачает климатический маятник в обратную сторону и подготовит очередной метеорологический сюрприз в виде северной прохлады в сопровождении дождей», - обращают внимание синоптики.

В Беларуси ожидается «атмосферная перестройка» в выходные с грозами, шквалами и ливнями.

В пятницу, 17 июля, будет без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +6 градусов по северо-востоку до +18 градусов по западу. Днем ожидается от +23 до +29 градусов, по юго-западной части – до +31 градуса.

В субботу, 18 июля, осадков не прогнозируется. Кратковременные дожди возможны лишь по западу, где будет сказываться влияние активных атмосферных фронтов, которые смещаются с территории Польши. При грозах возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью ожидается от +9 до +15 градусов, по западной части – до +19 градусов. Днем будет от +23 градусов по северо-востоку и до +32 градусов по юго-западу.

В воскресенье, 19 июля, фронтальные разделы продолжат смещаться в восточном направлении. Местами пройдут сильные ливни с грозами и порывистым ветром. Ночью будет от +12 до +19 градусов. Днем прогнозируется от +21 градуса по северо-западной части до +29 градусов по юго-востоку.

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