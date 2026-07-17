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Гомельские чиновники переполошились

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  • 17.07.2026, 12:01
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Гомельские чиновники переполошились

В госучреждениях начнут блокировать входящие международные звонки.

В государственных учреждениях Беларуси начинают вводить блокировку входящих международных звонков на стационарные телефоны. Закупки соответствующих услуг заметил «Флагшток». Первые госучреждении, которые заказывают такую услугу, — из Гомельской области.

В середине июля тендеры на услугу «Запрет входящих международных вызовов для абонентских номеров» объявили два медицинских учреждения: Гомельский областной клинический онкологический диспансер и Гомельский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии.

Затем аналогичную заявку разместило учреждение образования «Гомельский государственный аграрно-экономический колледж».

По одному из тендеров можно судить о том, в какую сумму обойдется такая услуга. За блокировку входящих международных вызовов в пределах сети электросвязи учреждения в количестве 37 номеров центр дерматовенерологии и косметологии готов отдать более 1 тыс. рублей.

Перечисленные организации хотят ввести запрет входящих международных звонков уже в июле-августе.

В документации тендеров не объясняется цель закупки. Можно предположить, что входящие международные звонки блокируют с целью защиты от кибермошенников.

В начале 2026 года в России на законодательном уровне прописали право граждан по умолчанию отключить входящие международные звонки на стационарные телефоны. Но ряд экспертов назвали этот инструмент защиты от телефонных мошенников не эффективным.

В Беларуси блокировка входящих международных вызовов может иметь и еще одну цель — ограничить возможность независимых журналистов и других заинтересованных лиц получить информацию от госучреждений.

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