Гомельские чиновники переполошились

Гомельские чиновники переполошились4
- 17.07.2026, 12:01
- 2,568
В госучреждениях начнут блокировать входящие международные звонки.
В государственных учреждениях Беларуси начинают вводить блокировку входящих международных звонков на стационарные телефоны. Закупки соответствующих услуг заметил «Флагшток». Первые госучреждении, которые заказывают такую услугу, — из Гомельской области.
В середине июля тендеры на услугу «Запрет входящих международных вызовов для абонентских номеров» объявили два медицинских учреждения: Гомельский областной клинический онкологический диспансер и Гомельский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии.
Затем аналогичную заявку разместило учреждение образования «Гомельский государственный аграрно-экономический колледж».
По одному из тендеров можно судить о том, в какую сумму обойдется такая услуга. За блокировку входящих международных вызовов в пределах сети электросвязи учреждения в количестве 37 номеров центр дерматовенерологии и косметологии готов отдать более 1 тыс. рублей.
Перечисленные организации хотят ввести запрет входящих международных звонков уже в июле-августе.
В документации тендеров не объясняется цель закупки. Можно предположить, что входящие международные звонки блокируют с целью защиты от кибермошенников.
В начале 2026 года в России на законодательном уровне прописали право граждан по умолчанию отключить входящие международные звонки на стационарные телефоны. Но ряд экспертов назвали этот инструмент защиты от телефонных мошенников не эффективным.
В Беларуси блокировка входящих международных вызовов может иметь и еще одну цель — ограничить возможность независимых журналистов и других заинтересованных лиц получить информацию от госучреждений.