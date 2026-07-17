Ученые назвали привычки, которые помогут стать долгожителем 17.07.2026, 12:13

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Одна из них — организованность.

Образ жизни играет одну из ключевых ролей в сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни. Исследования, проведенные в разных странах, показывают, что некоторые повседневные привычки могут повысить шансы сохранить активность, хорошее самочувствие и ясность ума до глубокой старости, пишет «Курсор».

Одной из таких привычек ученые называют организованность. По данным многолетнего исследования, люди, которые предпочитают планировать свои дела и придерживаться распорядка, в среднем живут дольше. Специалисты связывают это с более низким уровнем стресса и меньшей склонностью к рискованному поведению.

Положительное влияние на здоровье может оказывать и ежедневная физическая активность. Так, тайваньские исследователи выяснили, что пожилые люди, самостоятельно совершающие покупки, реже сталкиваются с преждевременной смертью. По мнению ученых, прогулки, движение, тренировка памяти и регулярное общение помогают поддерживать организм в тонусе.

Исследования также указывают на возможную пользу некоторых продуктов. В частности, употребление блюд с куркумой связывают с сохранением когнитивных функций благодаря содержащемуся в ней антиоксиданту куркумину. Кроме того, положительное влияние на эмоциональное состояние и работу дыхательной системы может оказывать пение, особенно в компании других людей.

Отдельное внимание ученые уделяют интеллектуальной активности. Использование интернета, чтение, общение и поиск информации помогают поддерживать работу мозга, память и способность принимать решения, особенно в пожилом возрасте.

Специалисты также отмечают, что любимая работа, приносящая удовлетворение, психологическая устойчивость, полноценный сон продолжительностью около восьми часов и регулярная физическая активность, например ежедневные прогулки с собакой, также могут положительно влиять на продолжительность жизни.

При этом исследователи подчеркивают, что ни одна привычка сама по себе не гарантирует долголетия. На продолжительность жизни влияет совокупность факторов, включая наследственность, образ жизни, питание, физическую активность и своевременную медицинскую помощь.

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