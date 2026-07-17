Путин стремительно проигрывает энергетическую войну Украине 3 17.07.2026, 12:03

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У России заканчиваются время и деньги.

Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре начинают менять баланс сил в войне. Впервые за многие годы Россия оказалась вынуждена импортировать топливо, чтобы обеспечить внутренний рынок, тогда как атаки беспилотников выводят из строя нефтеперерабатывающие заводы и экспортную инфраструктуру, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, подразделение украинских операторов БПЛА «Птицы Мадьяра» за последние дни атаковало десятки нефтяных и газовых танкеров в Черноморском регионе. Одновременно продолжаются удары по НПЗ — от Санкт-Петербурга до Сибири. Эксперты полагают, что дальность украинских беспилотников значительно выросла, а глубина ударов больше не позволяет России считать удаленные объекты безопасными.

«Россия больше не имеет безопасного тыла, а расстояние уже не является защитой», — считает бывший глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

По оценке S&P Global Energy, до 60% российских нефтеперерабатывающих мощностей могут быть выведены из эксплуатации. На этом фоне Москва ввела запрет на экспорт топлива и, как утверждают авторы материала, готовится закупать нефтепродукты в Казахстане и Индии.

Экономическое давление также усиливается. Доходы федерального бюджета от нефти и газа в первом полугодии сократились на 23% по сравнению с прошлым годом. Одновременно государство резко увеличивает субсидии нефтепереработчикам, пытаясь сдержать рост цен внутри страны. Резервы Фонда национального благосостояния практически исчерпаны, а банки все активнее привлекаются к финансированию бюджетного дефицита.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), совокупные потери российской армии достигли 1,4 млн человек, а ежемесячные потери исчисляются десятками тысяч военнослужащих. Число добровольцев также снижается

«Это уже ненависть, но еще не ярость, и именно к этому все идет», — приводит The Telegraph слова одного из российских военных.

Кремль оказался перед сложным выбором: либо смириться с военными неудачами, либо объявить масштабную мобилизацию, которая может спровоцировать серьезное внутреннее недовольство. При этом надежды Москвы на раскол западных союзников Украины, по мнению издания, пока не оправдались, а давление на российскую экономику продолжает усиливаться.

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