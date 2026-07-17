Экс-главу МИД Венгрии Сийярто может ждать тюрьма

Экс-главу МИД Венгрии Сийярто может ждать тюрьма2
- 17.07.2026, 8:49
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За госизмену.
Венгрия расследует связи бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. О его начале сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, пишет Bloomberg.
Отмечается, что Сийярто находится под пристальным вниманием после утечки в начале этого года записей, на которых он информирует своего российского коллегу о встречах в Евросоюзе и предлагает помочь ослабить санкции ЕС против Москвы.
Мадьяр ответил на вопрос о том, проводится ли уже обещанное расследование предполагаемых связей Сийярто с Москвой: «Насколько я понимаю, да».
Но отказался сообщить дополнительные подробности.
В просочившейся в сеть записи телефонного разговора Сийярто с Сергеем Лавровым слышно, как венгерский министр просит своего российского коллегу предоставить аргументы для использования на следующей встрече министров иностранных дел ЕС.
Ранее Мадьяр заявлял, что записи, по всей видимости, свидетельствуют о государственной измене Сийярто, и что этот вопрос требует тщательного расследования. Экс-глава МИД заявил, что разговор был обычной дипломатической коммуникацией.
Сийярто на этой неделе сложил депутатские полномочия, чтобы занять руководящую должность в китайском гиганте по производству электромобилей BYD.