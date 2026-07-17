Песков выдал Путина

Песков выдал Путина3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 17.07.2026, 8:38
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Вот она — десакрализация.
При таком пресс-секретаре, как Песков, Путину и врагов не надо. Раньше Песков как-то еще держался, отпасовывая от Путина неудобные вопросы ссылками на Минобороны, правительство, Роскомнадзор и т.п. Дескать, «не наша тема».
Так называемая «делегированная ответственность» - наверху парит руководитель, а все беды возникают на низовом уровне, который и должны принимать удар. «Царь хороший, бояре плохие».
Но сегодня Песков раскрыл шефа, заявив, что Путин регулярно обсуждает с правительством положение дел в экономике. То есть Путин втянут в процесс и, следовательно, отвечает за все вместе с Мишустиным, Силуановым и другими: за рост цен, нехватку бензина, огромный дефицит бюджета.
Вот она – десакрализация ничего не ведающего божества.
Telegram-канал «СерпомПо»