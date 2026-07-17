закрыть
17 июля 2026, пятница, 9:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков выдал Путина

3
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 17.07.2026, 8:38
  • 3,766
Песков выдал Путина
Дмитрий Песков
Фото: EPA

Вот она — десакрализация.

При таком пресс-секретаре, как Песков, Путину и врагов не надо. Раньше Песков как-то еще держался, отпасовывая от Путина неудобные вопросы ссылками на Минобороны, правительство, Роскомнадзор и т.п. Дескать, «не наша тема».

Так называемая «делегированная ответственность» - наверху парит руководитель, а все беды возникают на низовом уровне, который и должны принимать удар. «Царь хороший, бояре плохие».

Но сегодня Песков раскрыл шефа, заявив, что Путин регулярно обсуждает с правительством положение дел в экономике. То есть Путин втянут в процесс и, следовательно, отвечает за все вместе с Мишустиным, Силуановым и другими: за рост цен, нехватку бензина, огромный дефицит бюджета.

Вот она – десакрализация ничего не ведающего божества.

Telegram-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников