«Такой кадр с Лукашенко представить невозможно» 2 17.07.2026, 8:56

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Диктатору безразлична судьба белорусов.

Самый яркий кадр после командировки из стран Азии мог бы выглядеть совсем иначе, пишет «Салiдарнасць».

2 июля. Лукашенко совершает визит в Мьянму, где проводит переговоры с местным «президентом», а фактически — главой военной хунты Мин Аун Хлайном. Реальное содержание их общения — загадка.

8 июля. Россиянка Анна Л. сообщает российским СМИ, что несколькими днями ранее из центра онлайн-мошенничества в Мьянме была освобождена девушка из Беларуси. Сейчас она находится в миграционном центре в Мьявади (на границе Мьянмы и Таиланда) вместе с группой освобожденных граждан Китая и «связывается с посольством Беларуси во Вьетнаме».

А теперь представьте.

В прямом эфире показывают приземление самолета Лукашенко в минском аэропорту. К лайнеру подгоняют трап. Из дверей, прихрамывая, выходит правитель. А следом за ним — нет, не сын Коля. И не шпиц Умка. И не люди из ближайшего окружения правителя, которые не занимают государственных постов, но при этом обладают реальной властью.

За спиной Лукашенко появляются... несколько граждан Беларуси, освобожденных из плена в Мьянме.

Замолкают даже самые жесткие критики режима. Потому что человеческая жизнь бесценна.

В соцсетях набирает популярность пост: «Дед, конечно, достал, мутит сомнительные схемы уже и в Мьянме, но хотя бы не забывает о гражданах своей страны».

В комментариях отмечают: наконец-то Лукашенко взялся за дело, благодаря своим связям с хунтой добился освобождения белорусов, попавших в руки мошенников. А таких, пишут СМИ, там немало. Достаточно вспомнить прошлогоднюю историю с исчезновением в Мьянме 26-летней минчанки Веры Кравцовой.

Так после беспощадной критики о содержании его командировок правитель утирает всем нос, показывая, что не зря летал в Азию…

Представили? Вот и я не могу.

Совсем не получается вообразить Лукашенко человеком, искренне озабоченным судьбами граждан Беларуси, которые не представляют для него личного интереса.

При том что подобное поведение является нормой для властей многих стран. Политики по всему миру гордятся своим участием в освобождении соотечественников. Эти реальные и понятные всем достижения остаются с ними до конца жизни.

Порой уровень внимания к судьбам своих граждан поражает.

Власти Швейцарии добились освобождения Натальи Херше, оказавшейся в белорусской тюрьме по политическим мотивам, хотя она прожила в этой стране меньше половины своей жизни.

США вытащили из-за решетки Виталия Шклярова, Юрия Зенковича и других своих граждан, которые не были коренными американцами.

А вот Лукашенко, судя по тому, что видится, на своих все равно.

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