«Мы знаем, куда исчезают белорусы» 1 17.07.2026, 9:27

Андрей Войнич

Фото: «Радыё Свабода»

Узбеки ситуацию не спасут.

Почему Лукашенко любыми способами пытается завезти рабочих из-за границы, если в Беларуси, по его словам, сотни тысяч «тунеядцев», которые не хотят работать? Куда на самом деле исчезли белорусские кадры?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-политзаключенным, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем:

— Мы все знаем, куда на самом деле исчезли белорусские кадры. Причем вопрос здесь не только в кадрах как в обычной рабочей силе. Уехали специалисты разного уровня. Очень много специалистов высокого уровня покинули страну. И это как раз те кадры, которых диктатор никогда в жизни не сможет заменить ни специалистами из Узбекистана, ни какими-либо другими специалистами. По одной простой причине: они не поедут в Беларусь.

Если говорить об Узбекистане, то я точно знаю, что сейчас там достаточно неплохая экономическая ситуация. Специалисты действительно зарабатывают хорошо. Они не будут менять шило на мыло. Им это не нужно. Им проще приехать в Беларусь отдохнуть. Хотя, опять же, насколько знаю, узбеки выбирают другие направления. Беларусь не самая благоприятная для отдыха страна. Сюда едут в основном россияне и единичные туристы из Европы.

Сейчас белорусские кадры поднимают экономики других стран: Литвы, Великобритании, Польши, Германии. Виноваты в этом только Лукашенко и то некомпетентное придворное стадо, которое он собрал вокруг себя.

Только они в этом виноваты. Во-первых, из-за репрессий режима против белорусов. Причем репрессии в большей степени коснулись думающей части населения.

Во-вторых, из-за условий работы в Беларуси. Давайте говорить честно: они не просто отвратительные, они неприемлемые. Ни одна цивилизованная страна в мире не может позволить себе такое издевательство над специалистами любого уровня, от рабочих до профессоров.

Мы все прекрасно знаем, что происходит в Беларуси. Даже не знаю, какое подобрать слово, такого термина нет. Это выдавливание специалистов из страны, причем даже не из-за политических взглядов, а просто потому, что у людей в принципе есть свое мнение.

Человек по своей природе свободен. Когда его пытаются закабалить, а это происходит практически на любом предприятии и вообще в государстве, он испытывает дикий дискомфорт. Он кардинально меняет свое отношение к системе, собирает чемоданы и уезжает.

Особенно это касается сельского хозяйства, которое в действительности находится в большом упадке. В сельском хозяйстве хорошо зарабатывают единицы. Это показушные, витринные специалисты: комбайнеры и так далее. Их снимают из года в год, награждают «Жигулями», медальками и грамотами, приносят им супчик в поле. Но это единичные колхозы. В большинстве своем государственные сельскохозяйственные предприятия находятся в глубокой заднице, извиняюсь за выражение. Соответственно, люди там получают такую же зарплату: дырку от бублика, как говорится.

Можно взять в качестве примера и частные предприятия. Есть единичные частные предприятия, которые действительно достигают каких-то высоких результатов. Это либо подконтрольные Лукашенко предприятия, либо те, которые целуют в задницу Лукашенко, что режим их поддерживает. Опять же, исключительно ради красивой витрины. Но это единицы.

У остальных, если они начинают добиваться какого-то успеха, отжимают бизнес. Против них применяют репрессии, причем не обязательно политические. Беларусь — это страна, достигшая больших высот в репрессиях абсолютно во всех идеологических и неидеологических направлениях. Человек, соответственно, тоже плюет на все. Зачем мне работать, если у меня все забирают? Предприятия начинают постепенно задыхаться, чахнуть и пропадают. Такие примеры есть. Есть публичные примеры, есть непубличные. На самом деле их даже не десятки, а возможно, и тысячи.

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