Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы в США 2020 года
- 17.07.2026, 9:36
Президент США выступил с обращением к нации.
В четверг, 16 июля, президент США Дональд Трамп представил общественности разведданные, которые, как он утверждает, указывают на вмешательство Китая в американские выборы. Однако разведывательное сообщество США не нашло подтверждений влияния Пекина на голосование.
Об этом пишет Reuters.
В ходе 25-минутного телеобращения к американцам Трамп заявил, что рассекреченные документы указывают на серьезные слабые места в системе выборов страны.
Президент утверждает, что Пекин незаконным путем завладел 220 млн записей об американских избирателях — с именами, адресами и прочими личными данными. Также он обвинил представителей разведки в замалчивании реальных масштабов китайской активности.
Трамп призвал Конгресс закрепить законодательно обязательное подтверждение гражданства и предъявление удостоверения личности с фото при голосовании.
Как уточняет Reuters, официальный вывод американской разведки, опубликованный еще в 2021 году, не содержал никаких подтверждений того, что Китай или другая иностранная держава повлияли на итоги президентских выборов 2020 года.
Согласно тому же документу, случаев вмешательства в регистрацию избирателей, подсчет бюллетеней или работу избирательных систем зафиксировано не было.
Два источника Reuters уточнили, что упомянутая Трампом база данных избирателей не содержала секретных сведений: подобные списки — обычный инструмент в работе политических консультантов, и повлиять на итоги голосования с их помощью нельзя.
Речь Трампа прозвучала в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцам предстоит отстаивать свое большинство. Голосование назначено на 3 ноября 2026 года.
Сенатор-демократ Марк Уорнер назвал слова президента «абсолютной выдумкой», подчеркнув, что американские спецслужбы единогласно признали: Китай не предпринимал попыток повлиять на результаты выборов 2020 года.