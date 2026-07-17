Цены на квартиры в Минске за 10 лет выросли вдвое 3 17.07.2026, 10:06

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Эксперт рассказал, могут ли они упасть.

С 2016 года, который участники рынка недвижимости считают «дном», средняя цена квадратного метра в столице выросла с $1100 до более $2400. Директор по аналитике компании Realt Андрей Чернышев рассказал, почему так происходит и стоит ли ожидать, что квартиры подешевеют в ближайшее время.

Основные драйверы роста цен на жилье хорошо известны. Это дешевый доллар, повышение зарплат и низкие ставки по кредитам. В 2016–2017 годах все они «играли» на понижение цен, а сейчас — наоборот.

Так, в 2016-м ставки по кредитам на жилье находились на уровне 26−28%. «А ставка более 20% отсекает массового покупателя», — говорит эксперт. Сейчас при покупке жилья на «вторичке» можно взять кредит под 15−15,5%, а это уже совсем другая история.

Далее — зарплаты. Десять лет назад средняя зарплата составляла около $500, а сейчас — порядка 3 тыс. рублей, или более $1 тыс. Курс доллара тоже уже достаточно давно находится на отметке ниже 3 рублей.

Пока индикаторов, которые свидетельствовали бы о спаде на рынке недвижимости, я не вижу. И в ближайшей перспективе его не будет, если не случится каких-то форс-мажорных событий», — считает аналитик.

К числу таких событий специалист относит, например, рост курса доллара до 3,2 рубля и выше, значительное повышение ставок по кредитам на жилье или ограничения по их выдаче, а также снижение доходов населения. Пока это маловероятно, тем более в комплексе.

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