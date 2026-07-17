BBC: Как Зеленский воспринял митинги в поддержку Федорова 2 17.07.2026, 10:38

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Фото: Getty Images

Президент Украины изменил часть кадровых решений.

Президент Украины Владимир Зеленский «нормально воспринял» протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

Об этом говорится в материале ВВС News Україна со ссылкой на источники на Банковой.

Там заверили, что «президент нормально воспринял и митинг, и то, что кто-то пошел поддержать Мишу».

По словам собеседника издания, именно потому, что Зеленский увидел «эту общественную реакцию, а также лучший путь решения кадровых вопросов, он и изменил часть кадровых решений».

Еще один собеседник BBC News Украина из Офиса президента отметил, что у Зеленского «нет ощущения какой-либо конкуренции или ревности к Федорову».

16 июля Владимир Зеленский подтвердил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассматривается как один из кандидатов на должность министра обороны вместо Михаила Федорова.

«Что касается Клименко, он рассматривается как одна из кандидатур. Рассматривается, но я еще не подал соответствующие документы в парламент. Ведь по министру обороны и министру иностранных дел, как вы знаете, проводится отдельное голосование», — сказал Зеленский.

По данным журналиста FT Кристофера Миллера, в Верховной Раде на данный момент нет достаточного количества голосов за нового министра обороны вместо Федорова.

Впоследствии президент сообщил, что поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре выполнять обязанности министра обороны Украины .

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