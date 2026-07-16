Отставка министра обороны Федорова вызвала протесты по всей Украине

Отставка министра обороны Федорова вызвала протесты по всей Украине11
- 16.07.2026, 10:38
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Вышли тысячи человек.
В Киеве возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко проходит акция в поддержку министра обороны Украины Михаила Федорова, отправленного в отставку. Протестующие несогласны с решением президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
По сообщениям с места происшествия, на митинг собрались сотни человек.
Митингующие держат в руках картонные письма с лозунгами: «Увольнение Федорова выгодно только россиянам», «Долой совок, верните Федорова», «Я вижу вы ни бе, ни ме в министрах» и другие.
Акции поддержки Михаила Федорова проходят не только в столице. Во Львове люди собрались у памятника, об этом сообщил руководитель офиса по инновациям Украинского католического университета Алексей Молчановский.
В Одессе прошла акция против кадровых изменений в Министерстве обороны.
Митингующие заявляют, что выступают за сохранение Федорова в должности и призывают власти пересмотреть решение о его отставке.
В Харькове также началась акция в Саду Шевченко.
Как сообщают местные Telegram-каналы, участники также вышли поддержать Михаила Федорова перед голосованием Верховной Рады по поводу его отставки.
Люди призывают народных депутатов не принимать решения об увольнении министра обороны.
Акция поддержки прошла и в Черкассах.
По информации Общественного, на Соборной площади собралось около 30 горожан. Перед началом митинга участники почтили минутой молчания украинских военных, погибших в войне с Россией.
После этого собравшиеся заявили о несогласии с отставкой Михаила Федорова и призвали власти не менять руководство Министерства обороны.
В Ивано-Франковске утром 16 июля также проходит мирная акция в поддержку Федорова.
Люди собрались под зданием Ивано-Франковской областной военной администрации в 9:01 сразу после общенациональной минуты молчания.
К всеукраинской волне акций присоединился и Тернополь. Утром 16 июля люди собрались у здания Тернопольской областной военной администрации, чтобы выразить поддержку министру обороны Михаилу Федорову.
Участники принесли с собой плакаты с лозунгами и призывами не увольнять Федорова с должности.
В Запорожье тоже проходит митинг в поддержку Федорова. Около 60 запорожцев выступили с несогласием.
Николаев тоже вышел на акцию протеста.
В Хмельницком также набирает обороты акция возле Детского мира против отставки Федорова По состоянию на 9:05 по Минску около 50 человек.
Напомним, накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский принял окончательное решение в отношении министра обороны Михаила Федорова. После встречи с ним глава государства уволил Федорова с должности главы Минобороны. Причиной назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.