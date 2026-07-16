Белорусский доброволец «Янки»: Лукашенко это понимает 16.07.2026, 11:23

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Игорь Янков

Его власть может оказаться под угрозой.

Решится ли Лукашенко отправить армию в Украину? Такой вопрос телеканал FREEДОМ обсудил с белорусским добровольцем и военнослужащим спецподразделения ГУР Минобороны Украины Игорем Янковым (позывной «Янки»).

— Нужно понимать, что в прямом конфликте, если кто-то будет идти в наступление, уже не будет таких штурмов и таких продвижений, как раньше. Один пилот дрона может уничтожать десятки людей. Поэтому прежнего формата уже не будет, и военные на той стороне, я думаю, это прекрасно понимают. Понимает это и Лукашенко.

Если он предоставит людей, которые пойдут открывать новый фронт, его территория и его власть окажутся под угрозой. Думаю, он это прекрасно осознает и поэтому не хочет такого развития событий. Чем глубже ты позволяешь своему союзнику в лице РФ заходить на твою территорию, тем больше он будет забирать в твоей стране. Поэтому ситуация выглядит примерно так.

Преступный приказ и выбор белорусских военных

— Но существует и понятие невыполнения приказа, которое влечет за собой уголовную ответственность. Могут ли белорусские военные ослушаться, если, например, с Лукашенко что-то случится или он отдаст приказ присоединиться к российским войскам в той или иной сфере?

— Если взять обычного солдата, которого отправляют именно в эту новую войну, и он понимает, что это преступная война, — а это преступная война, — почему он не может просто сбежать? Может. Но вообще лучше не вступать в эти конфликты и понимать, что война, которую им пытаются навязать, — уже совсем не та война, какой она была раньше.

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