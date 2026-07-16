СБУ показало поражение двух танкеров «теневого флота» в Черном море

СБУ показало поражение двух танкеров «теневого флота» в Черном море2
- 16.07.2026, 11:10
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Видеофакт.
Служба безопасности Украины заявила о поражении танкеров Louise 1 и Banda. Ведомство сообщило, что эти танкеры задействованы в транспортировке российской сырой нефти в обход санкций.
Louise 1, по данным ВСУ, вывозил продукцию из российских портов Балтийского и Чёрного морей, отключая систему автоматической идентификации, и только за текущий год перевёз почти 3 млн тонн российской нефти марки Urals. Танкер Banda также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка, сообщает ведомство.
Отметим, ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что были поражены 20 российских судов в Черном море.