СБУ показало поражение двух танкеров «теневого флота» в Черном море 2 16.07.2026, 11:10

1,200

Видеофакт.

Служба безопасности Украины заявила о поражении танкеров Louise 1 и Banda. Ведомство сообщило, что эти танкеры задействованы в транспортировке российской сырой нефти в обход санкций.

Louise 1, по данным ВСУ, вывозил продукцию из российских портов Балтийского и Чёрного морей, отключая систему автоматической идентификации, и только за текущий год перевёз почти 3 млн тонн российской нефти марки Urals. Танкер Banda также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка, сообщает ведомство.

Отметим, ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что были поражены 20 российских судов в Черном море.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com