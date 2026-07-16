«Исход совершенно ясен»5
- 16.07.2026, 8:10
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Z-блогер Калашников признал крах РФ в войне.
Российский Z-блогер Максим Калашников сообщил о резком ухудшении положения РФ в войне против Украины. Экономика страны начала рушиться из-за затянувшейся войны и ударов со стороны Украины.
Соответствующий пост Калашников опубликовал 15 июля на своем канале в Telegram. Он пожаловался, что топливный кризис бьет по всей экономике России. В стране резко начали дорожать грузоперевозки, и этот рост уже достиг исторического максимума. Оккупированный Крым вообще изолирован, топлива там практически нет.
В целом, по данным Калашникова, «отчетливо видна транспортная блокада» всех оккупированных Россией территорий Украины.
«Бомонд РФ безбожно тормозит, тогда как враг – оперативен… Начальство РФ воюет с бензоколонками. Исход, по-моему, совершенно ясен», – написал Калашников.
Он констатировал, что РФ стремительно несется к «затягиванию войны и к обвалу экономики».
Ранее экс-глава террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что Россию ждет катастрофа.