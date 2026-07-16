В Беларуси обманули работников из Индии

В Беларуси обманули работников из Индии4
- 16.07.2026, 8:12
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20 человек приехали на несуществующую фабрику.
Уроженец Туркменистана организовал приезд в Гомель 20 нелегальных мигрантов из Индии — они должны были работать на швейном производстве, которого на самом деле не существовало. Подробности изданию «Белка» рассказали в городской прокуратуре.
Организатором незаконной миграции оказался директор ООО, работающего в сфере такси. Сам он приехал в Беларусь из Туркменистана.
Чтобы получить возможность оформлять трудовые визы, мужчина внес в устав компании дополнительный вид деятельности — швейное производство. Однако оно существовало лишь на бумаге: ни помещения, ни оборудования у предпринимателя не было.
После оформления документов граждане Индии прилетели в Минск, где их встретили брат обвиняемого и один из работавших на него таксистов.
В Гомеле директор ООО лично занимался расселением приезжих по съемным квартирам. Однако вскоре возникли проблемы с регистрацией: после нескольких административных протоколов мигрантами и их работодателем заинтересовалась милиция.
Следствие установило, что у обвиняемого была сообщница из Польши, которая переводила ему деньги за организацию схемы. В общей сложности он получил от нее более 28 тысяч рублей.
Мужчину будут судить по части 2 статьи 371-1 Уголовного кодекса Беларуси — за организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщила помощница прокурора города Гомеля по особым поручениям Мария Пушкарь.