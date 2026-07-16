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«Соляры нет»: российский фермер выдвинул претензии к Кремлю

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  • 16.07.2026, 8:36
  • 4,642
«Соляры нет»: российский фермер выдвинул претензии к Кремлю

Урожай придется собирать серпами.

В последнее время в соцсетях появляется все больше свидетельств фермеров о том, что из-за невозможности заправить сельскохозяйственную технику урожай остается в поле, пишет «Диалог».

Так, в одном из опубликованных видеороликов фермер показывает неубранное поле с пшеницей и прямо выдвигает претензии кремлевскому режиму.

«Жили-жили себе – хлеб растили, детей кормили. А сейчас что? Соляры нет, чтобы этот хлеб собрать. Хоть бери и серпами выходи, как в старину. Зато на бомбы и ракеты все у нас есть», – говорит автор видео.

Тем временем Служба внешней разведки Украины сообщила, что уборочная кампания в России существенно отстает от прошлогодней. Наиболее критическая ситуация сложилась в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, а также в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Свердловской областях, Башкортостане и Якутии.

Заметнее всего топливный кризис бьет по небольшим аграрным хозяйствам.

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