Сбитый прицел Кремля 2 Виктор Каспрук

16.07.2026, 9:13

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Эра безнаказанности России заканчивается.

В российском интернет-издании «Репортер», которое активно транслирует антиукраинскую и милитаристскую риторику и публикует комментарии военных пропагандистов, появился материал под красноречивым названием «Антибаллистическая коалиция лишит Россию последнего неядерного аргумента».

В нем, в частности, отмечается: «Война на истощение, в которую превратилась специальная военная операция, на пятом году своего проведения все быстрее приближается к своей терминальной стадии. Технологическое превосходство и колоссальные ресурсы коллективного Запада неумолимо сокращают временное окно, отведенное нашей стране для решительного перелома войны за будущее России и Украины».

Российские пропагандисты начинают паниковать и очень сокрушаются, что последний «козырь» диктатора Путина – российские баллистические ракеты, скоро могут стать неэффективными. А технологическое превосходство и колоссальные ресурсы объединенного Запада стремительно сокращают время баллистического превосходства Москвы.

Стоит обратить внимание на то, что эта публикация в российском «Репортере» является показательным примером трансформации российского информационного дискурса на фоне затяжной войны Московии против Украины. И если в течение первых лет полномасштабного вторжения кремлевская пропаганда последовательно демонстрировала абсолютную уверенность в военном превосходстве России, то теперь все чаще даже приближенные к власти комментаторы вынуждены признавать изменение стратегического баланса.

При этом они не отказываются от «пропагандистской логики», а лишь адаптируют ее к новым реалиям, объясняя трудности не системными просчетами режима Путина, а якобы «безграничными ресурсами коллективного Запада». Именно поэтому подобные публикации становятся индикатором эволюции российской политической риторики и изменения психологических установок внутри пропагандистской среды.

Однако особенно показательно то, что авторы фактически признают сокращение технологического превосходства России в сфере ракетного вооружения. В течение многих лет Кремль строил свою внешнеполитическую стратегию вокруг демонстрации так называемых «аналогов нет» – новейших систем вооружений, которые должны были обеспечить Москве особый статус в международной политике.

Гиперзвуковые комплексы, оперативно-тактические ракеты, баллистическое вооружение и другие высокоточные средства поражения активно использовались не только как военный ресурс, но и как инструмент политического давления. Кремль стремился сформировать у международного сообщества убеждение, что Россия способна наносить удары, от которых практически невозможно защититься. Именно этот образ должен был компенсировать экономическое отставание Российской Федерации, критическую технологическую зависимость от импорта и ограниченные возможности для долгосрочного экономического соперничества с Западом.

Однако война против Украины стала беспрецедентным испытанием этой концепции. Впервые российские высокотехнологичные системы применяются систематически, в больших масштабах и в условиях противодействия современным западным технологиям.

Если на начальном этапе войны отдельные типы российских ракет действительно представляли чрезвычайно сложную проблему для украинской противовоздушной обороны, то постепенно ситуация начала меняться. Украина получила современные системы ПВО различных типов, была создана многоуровневая архитектура противовоздушной защиты, а страны-партнеры значительно активизировали координацию в сфере передачи соответствующих технологий, средств обнаружения и перехвата воздушных целей.

Кроме того, важно отметить, что эффективность противоракетной обороны не является абсолютной: ни одна существующая система не гарантирует стопроцентного перехвата всех баллистических ракет, а результат зависит от типа ракет, количества одновременных пусков, насыщенности удара и других оперативных факторов.

Именно поэтому в российском информационном пространстве все чаще появляются тревожные оценки относительно создания «антибаллистической коалиции». Ведь этот термин отражает тенденцию к углублению международного сотрудничества в сфере противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Для Кремля это представляет серьезный вызов, ведь речь идет не только о передаче отдельных комплексов, но и об интеграции различных систем наблюдения, раннего предупреждения, управления и перехвата в единую архитектуру, способную постепенно повышать уровень защиты от воздушных угроз.

Особое внимание привлекает изменение психологического акцента в самой российской пропаганде. Если раньше любая поставка западного оружия высмеивалась или представлялась как неспособная изменить ход российско-украинской войны, то сейчас даже штатные пропагандисты вынуждены говорить о технологическом превосходстве Запада.

Это фактически означает косвенное признание того, что военно-промышленный потенциал демократических государств значительно превышает возможности российской экономики. Ведь совокупный экономический потенциал стран, которые поддерживают Украину, кратно больше российского, а их научные, производственные и инновационные возможности позволяют адаптироваться к новым вызовам значительно быстрее. Именно это обстоятельство все больше определяет долгосрочную динамику войны.

Однако не менее показательным является тезис о «временном окне», которое якобы стремительно закрывается для России. И несмотря на очевидный пропагандистский характер этой формулировки, она отражает осознание того, что война все больше переходит в плоскость экономического, технологического и производственного соревнования.

А в таком формате конфликта решающее значение имеют не только запасы вооружений, но и способность быстро производить новые системы, модернизировать имеющиеся технологии, поддерживать логистику и в течение длительного времени финансировать масштабные военные программы.

Для России эта перспектива особенно сложна из-за действия международных санкций, ограничения доступа к критически важным технологиям и высокотехнологичным компонентам, а также необходимости тратить значительные ресурсы на поддержание интенсивности боевых действий.

Хотя российская оборонная промышленность смогла адаптироваться к части ограничений и нарастить выпуск отдельных видов вооружений, она продолжает зависеть от сложных производственных цепочек и импортных технологий. В то же время страны, поддерживающие Украину, имеют значительно более широкие возможности для масштабирования производства, инвестирования в исследования и разработки и развития новых оборонных решений.

Также необходимо учитывать, что современная война все меньше определяется отдельным видом вооружения. Преимущество формируется через сочетание разведки, систем связи, автоматизации управления, беспилотных платформ, высокоточных средств поражения, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Именно интеграция этих компонентов обеспечивает качественно новый уровень эффективности. В этом контексте даже значительный арсенал баллистических ракет не гарантирует достижения стратегических целей, если противник постепенно повышает способность выявлять, отслеживать и перехватывать часть таких угроз.

Характерно, что российская пропаганда все чаще использует формулу о «войне за будущее России и Украины». Подобная риторика призвана представить агрессию как экзистенциальный конфликт, в котором любые потери оправдываются необходимостью борьбы за выживание государства. Такой подход имеет прежде всего внутриполитическое значение: он направлен на поддержание мобилизационных настроений в российском обществе и объяснение затяжного характера войны.

На данный момент эта публикация «Репортера» интересна не столько своими выводами, сколько тем, что она демонстрирует изменения в российском информационном пространстве. Даже авторы, которые четко и последовательно придерживаются прокремлевской позиции, все чаще вынуждены признавать существование долгосрочных вызовов для российской военной стратегии.

При этом их тексты остаются элементом московской пропаганды, и поэтому подобные материалы представляют ценность прежде всего как источник для изучения трансформации официальной и околоофициальной российской риторики.

Они свидетельствуют о том, что информационная машина Кремля постепенно переходит от демонстрации безусловной уверенности к объяснению причин, по которым война затягивается и почему технологическое соперничество с западными государствами становится все более сложным для России.

Именно эта эволюция дискурса может быть одним из косвенных индикаторов того, как в российской политической среде переосмысливают перспективы длительного военного противостояния, готовя российское население к тому, что война продлится годами, а истощение ресурсов станет новой социально-экономической нормой.

Виктор Каспрук, блог

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