«От желания Лукашенко могут поменяться только таблички с названиями» 16.07.2026, 8:42

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О кризисе в сельском хозяйстве.

Пытаясь сделать из Шклова образцовый район, Лукашенко особое внимание обратил на местный райагросервис, который реконструировали за счет бюджетных средств по проекту управления делами правителя.

«Для нас это чудо», — оценил Лукашенко и решил, что такое «чудо» нужно «растиражировать в масштабах страны».

По его мнению, подобные ремонтные организации, наряду со строительными ПМК и другими учреждениями, являются базовыми для руководителей районов. У них же агросервисы и должны находиться под контролем.

— Рынок рынком, но регулировать и наблюдать надо, — отметил Лукашенко.

Почему «рычаги управления» райагросервисами должны быть у председателя райисполкома и чем они на самом деле сейчас занимаются, «Филин» узнал у предпринимателя и бывшего чиновника райисполкома Николая Лысенкова.

— Изначально в советское время райагросервисы создавались, чтобы помогать колхозам, — напомнил Николай Лысенков. — Чем они занимались? Их механизированные отряды организовывали вывоз зерна, внесение органики на поля и прочего, когда сам колхоз, например, не успевал.

Кроме механизированных отрядов, райагросервис делал сложные ремонты, которые нельзя сделать в небольшом хозяйстве. Также они занимались снабжением, доставкой удобрений, запчастей.

Отмечу, что наши сельскохозяйственные предприятия, то есть колхозы — это, по сути, крупнотоварные производители. В развитых странах, допустим, такие крупные аграрные предприятия обеспечивают себя всем сами.

А аналоги наших райагросервисов там в основном помогают малым фермерам, которые не могут себе позволить какое-то дорогостоящее оборудование. Им выгодно разово нанять стороннюю организацию для определенных видов или циклов работ.

Но в Беларуси у райагросервисов другие функции. Как известно, много наших колхозов являются убыточными, у части не хватает выручки, даже чтобы покрывать половину своих затрат. Все они требуют постоянного вливания денег.

Там не идет речь о бизнесе. Это просто производственные участки, которые выполняют приказы сверху. Разумеется, подобного явления в развитых странах нет. Если там предприятие работает в убыток, его либо поглощают, либо оно закрывается.

При этом субсидии на сельское хозяйство выделяют везде, только там они идут на то, чтобы аграриями было выгодно работать. То есть государство заинтересовывает фермеров, чтобы те оставались работать на земле.

У нас же деньги выделяются не для того, чтобы колхозы развивались, а чтобы они не умерли окончательно. И райагросервисы — это еще одна их соломинка. Потому что нищему убыточному колхозу никто, кроме райагросервиса, не окажет услугу в долг.

А рассчитаться за все, что им нужно, денег нет.

— Контролировать работу райагросервисов должны, по словам Лукашенко, председатели райисполкомов.

— Они и так всегда это делали. Директора райагросервисов всегда назначались председателем райисполкома, и без их ведома ничего делать не могли.

В свое время райагросервисы неплохо жили. Они действительно выставляли свои цены. И хоть всегда существовали базовые расценки на услуги, там, на пахоту, вывоз органики, ремонт и т.д., каждый агросервис искал лазейки, как их увеличить.

Объясняли, например, что ремонт стал дороже, чем нормативный, так как запчасти подорожали или еще что-то. То есть райагросервисам удавалось что-то заработать во времена, когда хорошо датировали колхозы. Те с ними расплачивались.

Теперь, очевидно, проблемные колхозы больше невозможно поддерживать, и власти ищут, на кого можно переложить часть этих проблем.

По прямому распоряжению Лукашенко председатели райисполкомов сейчас сами должны решать, кто, с кем, и как будет рассчитываться. Но на самом деле райагросервисы находятся в очень незавидном положении.

— Интересно, каким должен быть результат от взаимодействия райагросервисов, которые находятся в незавидном положении, с проблемными колхозами под руководством председателей райисполкомов?

— Идеально было бы, если бы и колхоз, и райагросервис были самостоятельными полноценными бизнесами и помогали друг другу на взаимовыгодных условиях.

Но у нас, как сказал, в сельском хозяйстве управляет не рынок, не деньги, а председатель райисполкома. Сначала по его приказу райагросервис оказывает какие-то услуги колхозу, а потом бежит к нему же с просьбой: «Помоги, чтобы колхоз рассчитался, а то нечем зарплату платить».

То есть по факту получается схема, при которой долги одних переходят другим. И от желания Лукашенко все это изменить могут поменяться только таблички с названиями на входе, а больше ничего.

Слушайте, если в районе один колхоз буксует, а все остальные работают хорошо, значит, не работает система этого одного колхоза. Если в области один район отстающий, а все остальные — преуспевающие, значит, в том районе председатель райисполкома не дорабатывает.

А если брать в масштабах стран региона, то в Литве сельское хозяйство работает прибыльно, как и в Польше. Россия ничем не выделяется по сравнению с развитыми странами, но на нашем фоне выглядит лучше.

Даже в Украине, где идет война, показатели лучше. Соответственно, надо делать выводы. Если только в одной стране из всего региона не получается убирать зерновые, значит, там система не работает.

И если вы не способны поменять эту систему, надо поменять руководителя, который имитирует бурную деятельность на пустом месте.

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