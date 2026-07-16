Скандальный плакат и драки болельщиков: посла матча Англии против Аргентины было горячо

Скандальный плакат и драки болельщиков: посла матча Англии против Аргентины было горячо2
- 16.07.2026, 9:30
- 1,130
После финального свистка у стадиона в Атланте вспыхнули столкновения.
Болельщики сборных Англии и Аргентины подрались после полуфинального матча чемпионата мира-2026, который прошел в Атланте (штат Джорджия, США). Об этом сообщает The Sun.
В полуфинале сборная Аргентины вырвала победу у англичан в компенсированное время со счетом 2:1 и вышла в финал турнира.
После финального свистка у стадиона в Атланте вспыхнули столкновения между болельщиками. Двое болельщиков из противоборствующих команд подрались на улице возле стадиона, после чего были арестованы вооруженными полицейскими.
The Sun пишет, что несколько аргентинских болельщиков столкнулись с полицией возле стадиона. Небольшая группа английских фанатов в футболках с символикой команды была замечена в наручниках.
Сообщается также о стычках в Нью-Йорке, Бирмингеме и Лондоне, где полиция разнимала болельщиков. Точное число задержанных не уточняется.
Напряженность между болельщиками усугубил инцидент, произошедший сразу после игры: игроки сборной Аргентины развернули баннер с надписью «Фолклендские острова — аргентинские», что вызвало ярость у английских фанатов.