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Белорусы смогут ездить в еще одну страну без виз

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  • 16.07.2026, 10:01
  • 3,078
Белорусы смогут ездить в еще одну страну без виз

Подписан соответствующий документ.

Индонезия включила Беларусь в список стран и административных регионов, гражданам которых разрешен безвизовый въезд. Соответствующее положение 7 июля подписал министр иммиграции и исправительных учреждений страны Агус Андрианто.

Документ вступает в силу со дня опубликования. Помимо белорусов, безвизовый въезд в Индонезию теперь получили граждане Бразилии, Казахстана, Перу, Турции, а также жители специального административного района Китая Макао.

Ранее Беларусь и Индонезия уже договаривались об установлении безвизового режима, а также об открытии прямого авиарейса между странами.

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