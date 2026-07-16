Белорусы смогут ездить в еще одну страну без виз 2 16.07.2026, 10:01

3,078

Подписан соответствующий документ.

Индонезия включила Беларусь в список стран и административных регионов, гражданам которых разрешен безвизовый въезд. Соответствующее положение 7 июля подписал министр иммиграции и исправительных учреждений страны Агус Андрианто.

Документ вступает в силу со дня опубликования. Помимо белорусов, безвизовый въезд в Индонезию теперь получили граждане Бразилии, Казахстана, Перу, Турции, а также жители специального административного района Китая Макао.

Ранее Беларусь и Индонезия уже договаривались об установлении безвизового режима, а также об открытии прямого авиарейса между странами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com