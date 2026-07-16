Белорусы смогут ездить в еще одну страну без виз

Белорусы смогут ездить в еще одну страну без виз2
- 16.07.2026, 10:01
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Подписан соответствующий документ.
Индонезия включила Беларусь в список стран и административных регионов, гражданам которых разрешен безвизовый въезд. Соответствующее положение 7 июля подписал министр иммиграции и исправительных учреждений страны Агус Андрианто.
Документ вступает в силу со дня опубликования. Помимо белорусов, безвизовый въезд в Индонезию теперь получили граждане Бразилии, Казахстана, Перу, Турции, а также жители специального административного района Китая Макао.
Ранее Беларусь и Индонезия уже договаривались об установлении безвизового режима, а также об открытии прямого авиарейса между странами.