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США ударили по идущему в иранский порт танкеру

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  • 16.07.2026, 10:29
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США ударили по идущему в иранский порт танкеру
Иллюстрационное фото

И атаковали объекты на стратегическом острове в заливе.

В рамках блокады иранского судоходства в Ормузском проливе войска США ударили по пустому танкеру Belma, который шел под флагом Кюрасао в направлении острова Харг — ключевого нефтеэкспортного хаба Ирана, сообщили в Центральном командовании (CENTCOM).

Экипаж «проигнорировал многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить блокаду», и американский самолет ударил ракетами Hellfire по дымовой трубе судна, заявили в командовании. (Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-16/us-strikes-iranian-linked-oil-tanker-deep-within-persian-gulf) пишет, что после этого Belma изменила курс и двинулась в сторону от острова. Это была первая атака на связанный с Ираном танкер после того, как США накануне объявили о начале блокады.

За первые сутки действия режима силы CENTCOM развернули два подчинившихся требованиям коммерческих судна и вывели из строя одно судно, которое не выполнило приказ. Кроме того, войска США «в течение полутора часов» наносили удары по позициям береговой обороны и крылатых ракет на острове Большой Томб. Как отмечает CNN, это стратегически важный остров в Персидском заливе, входящий в состав иранской «оборонительной дуги». Также были нанесены удары по ряду иранских командных центров, объектам ПВО, ракетным и беспилотным комплексам, а также объектам береговой разведки. Это уже пятые сутки подряд, когда США и Иран обмениваются ударами на фоне разногласий по Ормузскому проливу.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявил об очередных атаках на американские военные объекты в Иордании, Бахрейне и Кувейте. Власти Иордании сообщили, что их средства ПВО перехватили и сбили восемь иранских ракет. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи сказал, что Тегеран продолжит «решительно» реагировать на удары США и не планирует вести переговоры с Вашингтоном.

Накануне КСИР пригрозил закрыть все экспортные коридоры, приносящие выгоду США и их союзникам, помимо Ормузского пролива. «Региональные ‌поставки энергоносителей либо будут доступны всем, либо никому», — заявляли в корпусе.

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