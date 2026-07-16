«Это только начало»: Россию ждет свой кризис по сценарию Ормуза

«Это только начало»: Россию ждет свой кризис по сценарию Ормуза1
- 16.07.2026, 10:44
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Новая фаза изоляции Крыма.
Российская логистика в Азовском море столкнулась с серьезными трудностями после серии украинских атак, из-за которых Москва была вынуждена приостановить движение судов по ключевым водным маршрутам. Ситуация все больше напоминает «кризис в стиле Ормузского пролива», поскольку под угрозой оказался один из важнейших экспортных коридоров страны, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).
По данным издания, движение остановлено через Донско-Азовский канал, соединяющий море с внутренними водными путями России, а также через Керченский пролив, связывающий Азовское и Черное моря. Спутниковые снимки фиксируют длинные очереди судов, ожидающих прохода.
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что за последние девять дней украинские военные поразили 116 российских судов в Азовском море. Независимого подтверждения этим данным нет, однако опубликованные Киевом видеозаписи демонстрируют удары по кораблям.
«Мы разорвем им всю логистику... Это только начало», — заявил CNN командир 413-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Евгений Карась.
Аналитики американского Института изучения войны считают (ISW), что удары открывают «новую фазу усилий Украины по изоляции оккупированного Крыма и нарушению российских морских маршрутов», прежде всего перевозок нефтепродуктов и зерна.
Особую тревогу вызывает влияние на экспорт. Россия обеспечивает около пятой части мировых поставок пшеницы, а примерно четверть ее зернового экспорта проходит через Азовское море. Эксперт по аграрным рынкам Андрей Сизов предупреждает, что при затягивании кризиса убытки могут исчисляться миллиардами долларов. «Черное море для рынка пшеницы — это то же самое, что Персидский залив для рынка нефти», — считает эксперт.
Москва заявляет, что сможет перенаправить поставки через другие черноморские порты, однако эксперты сомневаются, что их мощностей хватит в разгар экспортного сезона. Тем временем фьючерсы на пшеницу уже пошли вверх на фоне опасений участников мирового рынка.