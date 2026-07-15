Азовская ловушка 15.07.2026, 8:28

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Четверть российского экспорта зерна внезапно остановилась.

Атака на танкеры и остановка судоходства в Азовском море парализовали экспорт зерна из РФ. Порты Азова, Ростова и Таганрога обеспечивают четверть отгрузок, поэтому блокада в разгар сбора урожая грозит российским аграриям убытками, пишет New Voice.

Закрытие навигации в Азовском море привело к стремительному росту мировых биржевых цен на пшеницу на 3–5%. Поскольку именно в период с августа по декабрь осуществляется основной объем поставок, длительная блокада морских путей грозит обвалом внутренних цен в РФ из-за переполнения складов, сообщает российский Forbes.

Остановка портов

Серия атак в Азовском море началась 8 июля с удара по двум танкерам. 10 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о пожаре в порту Таганрога. 12 июля он сообщил о повреждении еще одного судна после налета БПЛА у входа в Азово-Черноморский морской канал.

Reuters сообщил о приостановке Россией движения по Азово-Донскому каналу и через Керченский пролив после атак на 13 судов. Российские пограничники прекратили регистрацию заявок на проход 10 июля в 18:10. Ограничения затронули порты Азова, Ростова-на-Дону и Таганрога. На эти узлы приходится четверть российского экспорта зерна, утверждает председатель совета директоров компании «БИО-ТОН» Эдуард Зернин.

«Вопрос судоходства в Азовском море относится к прерогативе Министерства транспорта», — отметил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Последствия для рынка и экспорта

Последствия перекрытия судоходства проявляются на всех уровнях — от физической инфраструктуры до глобального ценообразования. Канал закрыт на вход и выход, что означает полную остановку движения по этому маршруту, отмечает генеральный директор агрокомпании «Землица» Наталья Згурская.

В РФ сейчас идет уборка зерна на юге, а именно эти регионы формируют основной экспортный потенциал. Мировые биржи уже отреагировали на эти события. По словам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, 10 июля пшеница на мировом рынке подорожала на 3–5%. Фьючерс на поставку зерна в сентябре 2026 года на Чикагской бирже вырос на 3,31% до $235 за тонну, а на Euronext цена за сутки увеличилась на 4%.

Приостановка прохода судов через Керченский пролив скажется на экспорте. Сизов отмечает, что краткосрочные ограничения до конца июля окажут незначительное влияние, однако длительная остановка навигации существенно затруднит вывоз зерна, особенно после завершения сбора урожая в августе.

«В этот период реализуется основная часть зерна на экспорт, в отдельные месяцы объемы отгрузки достигают 6 млн тонн, поэтому перенаправить объемы из заблокированных портов фактически некуда, что существенно скорректирует оценки экспорта за сезон», — пояснил он.

Минсельхоз РФ заявляет о возможности переориентации логистики, однако конкретных планов пока нет, и добавляет, что в настоящее время совместно с бизнесом и профильными структурами ведется проработка альтернативных маршрутов грузопотоков.

Остановка отгрузок привела к переполнению складов, а также к простоям автотранспорта и флота в РФ. Проблемы затронули даже мелководные порты на Волге. Глубоководные терминалы Черного моря и Северо-Запада не способны заменить заблокированные мощности, а пропускная способность терминала в Высоцке (Ленинградская обл., Балтийское море — прим.) ограничена 4 млн т в год.

Падение спроса, снижение закупочных цен, дефицит топлива и долговые ямы стали логичным финалом как для российских оккупантов, захвативших украинские порты в Азовском море и пытавшихся их использовать, так и для российского агросектора, оказавшегося в ловушке собственных имперских амбиций.

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