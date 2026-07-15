США нанесли удар по острову Киш 2 15.07.2026, 8:05

2,428

Фото: ВМС США

Иран атаковал Кувейт, Бахрейн и Иорданию.

Вечером во вторник, 14 июля, Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Тегеране заявили, что эти атаки стали ответом на удары США по иранским целям.

Как сообщает The Guardian, власти Кувейта подтвердили факт атаки. Вооруженные силы страны заявили, что средства ПВО перехватили одну баллистическую и пять крылатых ракет, а также 33 беспилотника, которые, по утверждению военных, были направлены против ряда важных объектов и гражданской инфраструктуры. Удар также пришелся по одному из кораблей ВМС Кувейта — четверо военнослужащих получили ранения.

Бахрейн сообщил о новых атаках со стороны Ирана, пишет ABC News.

В Иордании также заявили, что военные перехватили четыре ракеты, вошедшие в воздушное пространство страны.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранское информационное агентство IRIB, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в результате атак были уничтожены ангары с оружием в Бахрейне и стартовые площадки для американских беспилотников в Кувейте, а также уничтожено или повреждено несколько беспилотников.

«Возмездие и наказание агрессора будут продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться преступления Соединенных Штатов. Если эти атаки повторятся, на них последуют новые неожиданные ответы», — говорится в заявлении корпуса.

В Иране также пригрозили, что дальнейшая эскалация может повлиять на экспорт нефти и газа через Ормузский пролив.

«Пока Соединенные Штаты будут продолжать свои враждебные действия в регионе, оттуда не будет экспортировано ни капли нефти или газа, а эти акты агрессии приведут лишь к дальнейшему затягиванию открытия Ормузского пролива», — заявили в КСИР.

В ответ на иранские атаки США нанесли удар по острову Киш в Персидском заливе. По данным CNN, в результате удара была повреждена электростанция на острове.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com