Оговорка по Фрейду 5 Александр Класковский

15.07.2026, 8:14

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Элиту нации не заменишь.

Шухратбек Абдурахманов, хоким Андижанской области, «докладывает вместе с витебским коллегой Александром Рогожником», сообщил 14 июля неофициальный телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко. Таким образом, придворная пресса поспешила записать узбекского чиновника в вертикаль белорусского правителя.

Понятно, что на самом деле Абдурахманов не подчиняется Лукашенко, хотя тот и стал фамильярно тыкать главе Андижанской области.

Но фишка в том, что Минск и Ташкент взялись тесно сотрудничать, в том числе в сфере трудовой миграции.

Потому не удивительно, что правитель Беларуси пригласил в Оршанский район гостя из Узбекистана. Одной из тем было привлечение оттуда рабочей силы, прежде всего в сельское хозяйство.

«У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье. Вместе приведем в порядок. <…> Детки ваши в детский сад, школу — на таких же условиях, как и белорусы», — агитировал Лукашенко.

Он призвал Абдурахманова обратить внимание и на юго-восток Могилевщины, где также нужны люди.

Добавим: кадровый голод, особенно на селе, в Беларуси практически повсеместен.

Оговорка по Фрейду: «Прежде чем пакистанцы…»

Как сообщают госСМИ, граждан Узбекистана планируется привлекать не только в сельское хозяйство, но и в строительство, промышленность, сферу услуг, а также в качестве младшего медицинского персонала.

Накануне на Витебщину прибыло 250 узбеков, всех распределили. Дополнительно договорились о приезде еще 5 тыс. человек из Андижанской области. Они начнут прибывать группами по 500 с сентября.

Таким образом, пошел процесс, о котором правитель Беларуси недавно договорился в Минске с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В время визита возглавлявшейся им делегации правительства двух стран подписали соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в Беларуси.

9 июля Лукашенко убеждал Мирзиёева и его свиту: «У нас узбеков любят. Прежде чем пакистанцы… Хочу, чтобы ваши люди к нам приезжали семьями».

Оговорка насчет пакистанцев — по Фрейду. В апреле прошлого года по итогам переговоров в Минске с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Лукашенко огорошил общественность намерением пригласить 100-150 тысяч гастарбайтеров из этого азиатского государства.

Даже в запуганной репрессиями Беларуси такая весть вызвала фурор в социальных сетях. Граждан смутила перспектива притока большой массы людей с очень отличным культурным кодом, к тому же из неблагополучной страны.

Лукашенко был вынужден неуклюже оправдываться: мол, мы же не лишь бы кого зовем, а специалистов. Параллельно силовики принялись ловить «разжигателей межнациональной вражды».

Но в итоге из затеи получился пшик (что и прогнозировал еще в прошлом году экономический обозреватель «Позірку» Алесь Гудия). Причем можно предполагать, что сами пакистанцы не особо клюнули на белорусские заработки.

Во всяком случае, по данным МВД Беларуси, за 2025 год в страну приехал работать только 561 гражданин Пакистана.

При этом министр внутренних дел Иван Кубраков в мае нынешнего года сообщил, что в Беларуси находится лишь 324 мигранта из Пакистана. То есть можно предположить, что даже из скромного числа приехавших не все остались.

Между тем только за первые шесть месяцев 2026-го в страну прибыло 13 555 трудовых мигрантов из Туркменистана, 2547 — из Узбекистана.

Правитель обещает не принимать лишь бы кого

Проколовшись с пакистанцами, белорусские власти, судя по всему, решили делать ставку именно на узбеков.

Здесь несколько соображений. Эта нация известна своим трудолюбием. От Советского Союза еще остались некие воспоминания о «семье народов» да относительное знание русского языка.

К тому же Узбекистан густо населен («Вам некуда людей девать», — выразился Лукашенко), там много молодежи, работы хватает далеко не всем. А в Беларуси, напротив, демографическая яма.

Так что у сторон здесь взаимный интерес. Причем речь идет об организованном межгосударственном наборе работников под потребности белорусских предприятий.

«Порядок должен быть. Не должно быть чохом. Поэтому — выборочно, целенаправленно», — подчеркивает Лукашенко, наверняка рассчитывая априори успокоить соотечественников, непривычных к обилию чужеземцев.

Элиту нации не заменишь

Политические противники режима реагируют на эту тему в основном так: неугодных белорусов выгнал, а теперь ищет работников за тридевять земель.

Конечно, жестокое подавление протестов 2020 года привело к исходу из страны огромного числа людей трудоспособного возраста. Но, положа руку на сердце, списывать проблему дефицита рабочих рук лишь на специфику режима не вполне верно.

Похожие проблемы на рынке труда давно испытывают и демократии Европы. В относительно развитом обществе рожают меньше. Так что Старый Свет использует труд мигрантов давно.

Другое дело, что их приток породил там острые проблемы. Но это отдельная тема, и Беларуси, где жителей с резко отличным цивилизационным кодом пока мало, до этого далеко.

Стоит также отметить, что после 2020 года страну покидали прежде всего квалифицированные специалисты, высокообразованные люди: доктора, айтишники, предприниматели, творческая интеллигенция.

Из Узбекистана же планируется привлекать прежде всего работяг на село, стройки, заводы. Ну, еще санитарами.

Таким образом, при всем уважении к приезжим, они не компенсируют последствия удара по элите нации.

Александр Класковский, «Позiрк»

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