Сегодня — 616 лет со дня победы под Грюнвальдом 2 15.07.2026, 8:37

Белорусы, поляки, литовцы, татары и чехи победили крестоносцев.

Знаменитое сражение сыграло огромную роль в истории народов Восточной и Центральной Европы. 15 июля 1410 года объединенные силы Великого княжества Литовского и Польского королевства, в составе которого тогда находились белорусские земли, при участии татарских и чешско-моравских полков одержали блистательную победу над крестоносцами Тевтонского ордена.

Битва началась в полдень с наступления легкой литовско-татарской конницы на левый фланг тевтонцев. Эта атака была встречена артиллерийским залпом - первым в истории, но малоуспешным применением полевой артиллерии. В ответ началось контрнаступление тяжелой орденской кавалерии, которая потеснила литовцев и татар.

Одновременно немцы столкнулись с сильным сопротивлением литовско-русской пехоты, которая прикрывала боевые порядки польских войск от флангового удара при отступлении литовской конницы. На помощь этим полкам Великий князь Литовский Витовт выслал подкрепление. Чтобы исправить ситуацию, Великий магистр ордена Ульрих фон Юнгинген ввел в бой вторую линию тевтонской кавалерии, однако поляки также задействовали резерв, которым командовал польский король Ягайла.

В это время литовская конница успешно вернулась на поле боя и нанесла сильный удар по левому флангу Ордена. Во время этой битвы погиб сам орденский магистр. После гибели фон Юнгингена и капитуляции части тевтонских войск, уцелевшая орденская армия сбежала.

В этой битве погибли около трети немцев, в том числе практически весь командный состав Ордена, значительное число рыцарей попало в плен.

Грюнвальдская битва нанесла смертельный удар по немецкой экспансии на Восток. Агрессия немецких рыцарей на восток была остановлена. В этот день, как образно сказал в романе «Крестоносцы» лауреат Нобелевской премии по литературе Генрик Сенкевич, «разбилось все немецкое могущество, доныне заливавшее, как волна, несчастные славянские земли». Современные белорусские историки и публицисты подчеркивают: после Грюнвальдской битвы в течение пяти столетий, вплоть до 1914 года, на земли Беларуси не ступала нога немецкого завоевателя. В сражении при Грюнвальде участвовали полки со всех тогдашних белорусских земель и княжеств.

Сражение под Грюнвальдом вошло в историю как лучший пример совместных действий и взаимной поддержки Великого княжества Литовского и Польского королевства, которая не раз в будущем спасала уже совместное государство этих народов.

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