Накануне 2 Андрей Пионтковский

15.07.2026, 9:24

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Андрей Пионтковский

Ключевой оставалась проблема фюрера/дуче.

Из-под знаменитого кремлевского ковра доносятся все более очевидные сигналы идущей там, мягко говоря, серьезной политический дискуссии. В нескольких наших последних публикациях мы попытались проанализировать текущую ситуацию, погрузив ее в более широкий исторический контекст поведения фашистских (в классификации Умберто Эко) режимов, столкнувшихся с перспективой военного поражения. Наиболее известные – Италия 1943, Германия 1944-1945.

В обоих случаях режимы ставили перед собой двуединую задачу – сохраниться во власти и минимизировать, по возможности, масштабы геополитического поражения. Ключевой оставалась проблема фюрера/дуче. С ним вместе «соскочить» было невозможно. Но и Муссолини, и Гитлер были яркие харизматические лидеры, создавшие в свое время эти самые режимы своими руками и продолжавшие еще пользоваться фанатичным поклонением части элит и масс.

Наш же недофюрер по своему происхождению существо совершенно иного плана – отставной майор КГБ СССР, рабочий расходный материал, направленный чекистской корпорацией «в командировку для работы под прикрытием председателя правительства».

Командировка затянулась на четверть века. Приблатненный персонаж, выросший в уголовной атмосфере питерского двора удачно резонировал с глубинными пластами народной души.

Но расстаются со своим недофюрером отечественные фашисты без сантиментов. Вот уже почти месяц на ведущих пропагандистских каналах такие ярые имперцы и ненавистники Украины как Ходаренок, Затулин, Михеев, Шахназаров, Тренин беспощадно бичуют анонимные «власти» (а на самом деле ПУТИНА, А КОГО ЖЕ ЕЩЕ?!) и за бездарное провальное ведение «СВО» и за трусливый отказ от сокрушительного (желательно ядерного) ответного удара по европейским союзникам Украины. А легендарный суперпровокатор Симис делает отважный шаг, дерзко отмечая, что подобное поведение «властей» бросает, страшно подумать, тень на нашего замечательного Главнокомандующего.

Поразительно синхронно 8 и 9 июля среагировали на бурную деятельность глубинных чекистов два ведущих игрока мировой политики – Трамп и Си. Они как бы (а может быть и не как бы!) сыграли в пас с кремлевскими заговорщиками. Судя по их заявлениям, они оба заметно ужесточили свое персональное отношение к Путину.

Так товарищ Си в манере беспрецедентной для современных китайско-российских отношений практически публично вынес своему младшенькому «стратегическому партнеру» три строгих выговора:

– за постоянный ядерный шантаж;

– за отказ немедленно заключить перемирие;

– за неуважение к суверенитету республики Беларусь.

Де-факто начались переговоры правящей в России чекистской корпорации о минимизации ее геополитического поражения. И первый процедурный вопрос уже решен. Решение было принято товарищем Си и озвучено постоянным представителем КНР на заседании Совета Безопасности ООН 10 июля.

Объявляется прекращение огня по линии «как стоим» для проведения переговоров о долгосрочном мирном урегулировании конфликта.

Рашисты уже обнародовали свою переговорную стратегию в нашумевшей «колонке Мельниченко». Кстати неслучаен тайминг этого документа. Постпутинцы будут торговать страхами Запада: страхом хаоса в ядерной стране, куда вернутся до миллиона вооруженных людей с изуродованной психикой и уголовными навыками; страхом аннексии Китаем огромных территорий на востоке страны.

Страхи эти реальны и проблеме Больной России будут посвящены бесчисленные публикации. Здесь же мы ограничимся двумя, на наш взгляд, очевидными соображениями.

Первым шагом, открывающим уже формальные переговоры о долгосрочном мирном урегулировании российско-украинского конфликта, должна стать принятая единогласно Советом Безопасности ООН резолюция о полном восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

«Колонка Мельниченко» явно демонстрирует пошлое стремление рашистов продать себя как младшеньких партнеров теперь уже США в их противостоянии с Китаем. Надеюсь, взрослые в Белом Доме не допустят такой примитивной разводки.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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