«МЛ Витебск» попал в громкий скандал 4 15.07.2026, 9:58

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Фото: МЛ Витебск

Футболист белорусского клуба отметился ксенофобским заявлением.

Румынское издание fanatik.ro настаивает, что в концовке первого матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов защитник «МЛ Витебска» Сергей Баланович оскорбил полузащитника «Университати» Тудора Булуцэ.

Источник пишет, что вышедший на замену футболист белорусского клуба пытался спровоцировать визави и трижды назвал его «цыганом». При этом Баланович, появившийся на поле на 84-й минуте, на 92+-й получил предупреждение.

Утверждается, что оно было получено за неспортивное поведение именно после сигнала Булуцэ. Тот обратился к главному арбитру встречи с просьбой наказать игрока «МЛ» за ксенофобские высказывания.

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