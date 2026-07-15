Названы самые привлекательные черты лица у мужчин и женщин

Названы самые привлекательные черты лица у мужчин и женщин2
- 15.07.2026, 10:35
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Новое исследование показало, какие именно черты лица, большинство людей, считают неотразимыми.
В рамках исследования были сделаны 3D-сканы лиц сотен людей, а независимая группа экспертов оценивала их привлекательность. В ходе анализа ученые выяснили, что привлекательные женщины имели более узкие лица, полные губы и в целом, выразительные черты лица. Подобные характеристики присущи таким знаменитостям, как Марго Робби и Эльза Хоск.
У привлекательных мужчин были выступающие подбородки и угловатые профили. Такими чертами лица отличаются Генри Кавилл и Дэвид Ганди, пишет Daily Mail.
В целом, исследование показало, что несмотря на личные предпочтения каждого человека, существуют некоторые черты лица, которые неизменно привлекают внимание.
- Наши результаты подтверждают вывод о том, что форма лица существенно влияет на воспринимаемую привлекательность, - написали авторы исследования, опубликованного в журнале Progress in Orthodontics.
Анализ показал, что женские лица, неизменно оцениваемые как более привлекательные, как правило, были немного уже, с меньшей полнотой в области щек. Наиболее привлекательные лица также отличались более узким носом с более выступающим кончиком, а также более полными губами.
- Повышенная привлекательность была связана с более угловатым лицом, характеризующимся более четкими контурами и уменьшенной полнотой лица, за исключением верхней губы, которая выглядела более полной и выступающей, — написала команда исследователей.
Связь между формой лица и привлекательностью была менее очевидной у мужчин.
Однако привлекательные мужские лица, как правило, отличались угловатой и четко очерченной структурой лица, а также более выраженным подбородком.
- Физическая привлекательность влияет на многие аспекты нашей повседневной жизни и играет решающую роль в повседневном взаимодействии людей. От первого впечатления и простых знакомств до профессиональных возможностей и романтических отношений, — сказал автор исследования Георгиос Канавакис из Национального и Каподистрийского университета Афин.
Он объяснил, что привлекательные лица обычно не определяются одним «идеальным» носом, подбородком или линией челюсти. Вместо этого, они представляют собой сочетание тонких черт, которые дополняют друг друга.