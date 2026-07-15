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На белорусско-латвийской границе зафиксировали 137 попыток нелегального перехода

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  • 15.07.2026, 11:21
На белорусско-латвийской границе зафиксировали 137 попыток нелегального перехода

Латвия укрепляет границы.

Латвия остается основным объектом для мигрантов, нелегально переходящих с территории Беларуси в Евросоюз.

За минувшие сутки, 14 июля, латвийскими пограничниками было зафиксировано 137 попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси.

Для сравнения следует добавить, что литовские пограничники сообщают только об одной такой попытке, а в Польше не зарегистрировали ни одной попытки нарушения границы.

Ранее сообщалось, что Латвия начала укрепление границы с Беларусью и Россией. На эти работы планируется потратить почти 13 млн евро.

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