В чем был секрет Бекхэма? 2 Александр Роднянский

15.07.2026, 11:31

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Александр Роднянский

Он видел не на годы, а на десятилетия вперед.

Сегодня состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины. Скорее всего, на трибуне будет Дэвид Бекхэм.

Воспользуюсь этим поводом и расскажу о том, как он изменил свое будущее.

В 2007 году в возрасте 31 года Бекхэм потряс футбольный мир, покинув элитный европейский футбол и мадридскую команду «Реал» ради испытывавшей трудности американской лиги MLS. Пресса назвала это «карьерным самоубийством». Мадридские болельщики заклеймили его как продажного. Товарищи по команде засомневались в его здравом уме.

Но пока весь мир высмеивал его «пенсионный переход», Бекхэм договаривался о сделке, аналогов которой не было в истории спорта. И дело было совсем не в его зарплате.

Контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» на 6,5 миллионов долларов означал сокращение зарплаты Бекхэма на 70% по сравнению с его 18 миллионами долларов в Мадриде. Чего же он добивался?

Его контракт включал в себя нечто революционное: процент от всей выручки «Гэлакси». Билеты. Мерчандайзинг. Продажа еды и напитков. Спонсорские контракты. Ни один спортсмен прежде не добивался таких условий.

Но в контракте был ещё один пункт, настолько необычный, что большинство людей не поняли его значения… Этот пункт давал Бекхэму право после завершения карьеры приобрести новую команду MLS за 25 миллионов долларов. Лига никогда прежде никому такого не предлагала.

Зачем Бекхэму была нужна эта возможность, когда MLS с трудом пыталась выживать? Бекхэм видел то, чего не могли видеть другие.

Через несколько дней после объявления о его переходе у «Гэлакси» появилось 11 тысяч новых владельцев сезонных абонементов. Бекхэм ещё не сыграл ни одной минуты. Его футболка стала самой быстро продаваемой в истории MLS. Его первый матч собрал 66 тысяч болельщиков на стадионе, который обычно привлекал не более 12 тысяч. Телевизионные рейтинги выросли втрое. Спонсорские контракты посыпались один за другим.

За кулисами происходило фундаментальное изменение MLS. Было создано «правило Бекхэма», позволявшее командам подписывать звёздных игроков, превышая «потолок» зарплат. Лига, которая едва не рухнула в 2002 году, внезапно начала расти быстрее, чем кто-либо предсказывал.

К 2012 году Бекхэм выиграл два чемпионата MLS и преобразил экономику лиги. Пункт о разделе выручки приносил ему более 50 миллионов долларов в год — втрое больше, чем он зарабатывал в Мадриде. Медийный нарратив сменился с «карьерного самоубийства» на «маркетингового гения».

А затем последовал следующий шаг, который снова потряс всех. Он воспользовался своей опцией стоимостью 25 миллионов долларов, чтобы приобрести новую команду в Майами. Момент был выбран безупречно. Другие новые команды к тому времени платили за вступление в лигу в восемь-тринадцать раз больше.

Создать команду в Майами было непросто. Сделки по строительству стадиона срывались. Инвесторы приходили и уходили. Почти шесть лет казалось, что все застопорилось. Многие бы сдались. Но не Бекхэм.

В 2020 году «Интер Майами» провёл свой первый матч. Всего через два года, несмотря на бесчисленные неудачи, клуб оценивался почти в 600 миллионов долларов. Но Бекхэм планировал ещё более крупный ход…

Летом 2023 года Бекхэм убедил перейти в «Интер Майами» Лионеля Месси. Не в «Барселону». Не в Саудовскую Аравию с её миллиардами. А в команду Бекхэма, которой десятью годами ранее не существовало.

Эффект был мгновенным. Стоимость «Интер Майами» за одну ночь удвоилась и превысила миллиард долларов. Выручка взлетела с 60 до 200 миллионов долларов. Цены на билеты увеличились на 1034%. Инвестиция в 25 миллионов долларов превратилась в империю стоимостью в миллиард долларов.

В чем был секрет Бекхэма? Он видел не на годы, а на десятилетия вперёд.

Александр Роднянский, Telegram

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