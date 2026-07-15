О «внеполитиках» и помпезном визите Соболенко 8 Сергей Ковальчук

15.07.2026, 9:49

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ФОТО: GETTY IMAGES

Когда ты первая ракетка мира, такие визиты работают на госпропаганду.

Последние годы и события в стране, мире и регионе постоянно ставят нас в позицию морального выбора. Чью сторону ты поддерживаешь, теперь определяет круг общения, перспективы в жизни и твою безопасность даже в том случае, когда и конфликт, и ситуация тебя никак напрямую не касаются.

Беларуси не повезло – мы попали сразу в два крупных водоворота. Наш внутренний конфликт, который многие называют «холодной гражданской войной», и российско-украинская война, в которой наша страна усилиями минского режима стала страной-соагрессором.

В условиях сразу двух мощных катаклизмов важность личной позиции становится особенно высокой. Сильнейшее давление необходимости выбора стороны поляризует общество, но это же давление рождает немалую группу «внеполитиков» – тех, кто отказывается выбирать сторону.

Иконой такого подхода можно назвать Макса Коржа, который призывает «жить в кайф» и на концертах которого раз за разом люди делают фото с российским и украинским флагом вместе, чем изрядно раздражают и российских шовинистов, и украинских патриотов. Красно-зеленые флаги там тоже постоянно появляются, но как раз это ни у кого не вызывает особого удивления.

Еще одной иконой можно назвать Арину Соболенко – первую ракетку мира. Начиная с 2020 года она демонстрирует все признаки «внеполитика». Возмутившись запредельному уровню террора силовиков против мирных белорусов, требовавших вернуть им украденные голоса, Соболенко скорректировала свою позицию, как только власть переформатировала преследование инакомыслящих с уличного побоища на более привычные формы судебно-милицейского удушения.

После Соболенко подписала письмо спортсменов в поддержку Лукашенко, а позже посетила новогодний бал в его дворце, чем признала право государства насиловать и ломать жизни людям, но, главное, не громко и не на людях.

Однако уже всего через два года новая моральная дилемма снова поставит теннисистку в позицию выбора. С территории нашей страны Россия совершает агрессию против Украины.

И снова Соболенко говорит о том, как она не поддерживает Лукашенко и боевые действия. Правда, на то, чтобы определиться с этим вопросом, у спортсменки ушел целый год. И с 2023 по 2026 год она не акцентировала внимание на событиях, непосредственно связанных с родиной.

Однако озвученная позиция не помешала Соболенко прибыть в Беларусь со своим женихом и безопасно и свободно находиться в стране, хотя за намного меньшие «прегрешения» в Беларуси людей прямо на границе арестовывают и отправляют на годы в тюрьму.

Как говорил Оруэлл: «Все животные равны, но некоторые равнее».

Сложно сказать, насколько осознанной является стратегия избегания острых политических тем для Соболенко, но она очень хорошо укладывается в общий подход «внеполитиков»: если я не буду замечать проблему, высказываться о ней и принимать сторону, то я пропетляю, и меня не коснется.

Можно понять людей, которые находятся внутри страны и поплатятся свободой, здоровьем и даже жизнью за публичное высказывание отношения к войне и террору, поэтому молчат. Однако намного сложнее понять позицию, когда и рекламные контракты сохранить хочется, и для этого делаются заявления с общими фразами против войны, и при этом человек спокойно прилетает на бизнес-джете в Беларусь и укрепляет имидж диктатуры.

Понятно, что хочется показать жениха маме, но, когда ты первая ракетка мира, такие визиты работают на госпропаганду и обеление режима получше, чем усилия целого штата МИДа, который упорно убеждает иностранных партнеров в том, что лукашистская Беларусь белая и пушистая.

Сергей Ковальчук, «Салiдарнасць»

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