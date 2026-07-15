Путин превратит перемирие в оружие

Путин превратит перемирие в оружие4
- 15.07.2026, 10:21
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Прочный мир возможен только после отказа Москвы от претензий на Украину.
Возможное прекращение огня в Украине вовсе не означает завершения войны. Напротив, Кремль может использовать перемирие как инструмент для достижения политических целей, которых не удалось добиться военным путем. К такому выводу приходят авторы журнала Foreign Affairs, анализируя опыт Минских соглашений 2014–2015 годов (перевод — сайт Charter97.org).
Путин рассматривает дипломатию как продолжение войны другими средствами. Если Москва согласится на прекращение боевых действий, это, скорее всего, будет не отказ от прежних целей, а попытка добиться их через политическое давление, информационные кампании и раскол западных союзников.
«Путин согласится на перемирие только в том случае, если оно будет способствовать достижению его первоначальных военных целей», — считают авторы. Они полагают, что после возможной паузы Кремль сосредоточится на дестабилизации внутренней ситуации в Украине, будет добиваться проведения выборов и усиливать влияние пророссийских сил в Европе.
Отдельной задачей Москвы может стать углубление разногласий между США и европейскими союзниками. Кремль постарается представить президента США Дональда Трампа как политика, сумевшего остановить войну, одновременно стимулируя в Европе призывы к восстановлению отношений с Россией.
Россия столкнулась с серьезными трудностями. Военная кампания не привела к достижению первоначальных целей, а затяжной конфликт усиливает экономическое давление и вызывает недовольство внутри страны. Однако это не означает отказа Кремля от своих планов.
«Если боевые действия прекратятся, Украине, Европе и США не стоит считать конфликт завершенным», — убеждены авторы. Устойчивый мир возможен лишь в случае, если Москва откажется от стремления доминировать над Украиной. Пока этого не произошло, любое перемирие может стать лишь переходом к следующему этапу противостояния.