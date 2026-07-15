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Доллар резко дорожает

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  • 15.07.2026, 10:54
Доллар резко дорожает

Белорусский рубль начал слабеть.

В среду, 15 июля, доллар резко начал дорожать. Тем временем биткоин за последние сутки вырос, сейчас находится вблизи отметки $64 638, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 2,42 копейки и стоит 2,8880 рубля.

Евро пока без сделок, его курс 3,2643 рубля.

Сотня российских рублей сбрасывает 1,86 копейки и стоит 3,7096 рубля.

Юань пока без сделок, десяток стоит 4,2245 рубля.

Вчера доллар подешевел на 0,03 копейки и стоил 2,8637 рубля, евро подешевел на 0,42 копейки и стоил 3,2643 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,54 копейки и стоила 3,7336 рубля, а десяток юаней стал дороже на 0,26 копейки и стоил 4,2245 рубля.

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