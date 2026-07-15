Доллар резко дорожает

Доллар резко дорожает1
- 15.07.2026, 10:54
Белорусский рубль начал слабеть.
В среду, 15 июля, доллар резко начал дорожать. Тем временем биткоин за последние сутки вырос, сейчас находится вблизи отметки $64 638, пишет «Онлайнер».
Доллар вырос на 2,42 копейки и стоит 2,8880 рубля.
Евро пока без сделок, его курс 3,2643 рубля.
Сотня российских рублей сбрасывает 1,86 копейки и стоит 3,7096 рубля.
Юань пока без сделок, десяток стоит 4,2245 рубля.
Вчера доллар подешевел на 0,03 копейки и стоил 2,8637 рубля, евро подешевел на 0,42 копейки и стоил 3,2643 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,54 копейки и стоила 3,7336 рубля, а десяток юаней стал дороже на 0,26 копейки и стоил 4,2245 рубля.