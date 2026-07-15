«Театр абсурда»: что происходит в РФ из-за топливного кризиса 10 15.07.2026, 7:52

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Фото: Reuters

Чиновники на велосипедах и казаки на АЗС.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал чиновников передвигаться пешком или на велосипедах для экономии топлива. По его словам, ограничения для чиновников позволят сэкономить около трёх тысяч тонн топлива для других потребителей, пишет «Эхо».

В Ленинградской области для чиновников областного правительства будет действовать такой же лимит на топливо, как и для всех жителей региона, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он заявил, что если власть просит жителей «с пониманием относиться к временным сложностям с топливом», то она должна «подавать пример».

В Свердловской области на некоторых АЗС устроили розыгрыш российских автомобилей Lada, рассказал читатель «Европейско-Азиатских новостей». Он получил листовку на заправке в Камышловском районе. Российское агентство при этом отмечает, что сейчас «актуальнее для автомобилистов был бы розыгрыш полной канистры бензина».

Житель Краснодара снял на видео цены на бензин на одной из заправок сети «Атан». На кадрах видно, что стоимость литра АИ-92 составляет 159 рублей, а АИ-100 — 269 рублей. Один из сотрудников АЗС объяснил такие цены тем, что заправка — это «крымский филиал».

Накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что жители региона «звереют» в очередях на заправках. Он поручил отправить казаков дежурить на АЗС, чтобы те следили за порядком. При этом Слюсарь потребовал, чтобы казаки «не лезли в технологический процесс».

В оккупированной Евпатории из-за нехватки топлива и отключения электричества закрылись большинство продуктовых магазинов. Часть холодильников выключены, часть подключены к генераторам, однако владельцы магазинов не могут купить топливо для их работы, поскольку на АЗС его заливают только в бак автомобиля. Из-за этого некоторые предприниматели вынуждены ездить за Крымский мост.

В Курчатове в Курской области начали закрывать заправки на несколько часов, из-за чего перед ними стали скапливаться очереди.

«Два часа стоим в Курчатове. Потому что запретили отпуск топлива. И да, продажу начнут не после прибытия бензовоза, а просто так, когда сочтут нужным кто-то там», — рассказали местные жители.

По расчетам Reuters, после остановки ряда крупных НПЗ российское производство бензина обеспечивает лишь около 65% сезонного спроса. Суточная нехватка достигла 40−45 тысяч тонн — примерно 35% от летнего потребления, которое оценивается в 115−120 тысяч тонн в день. Еще в июне дефицит составлял около 25%. Среди остановивших производство предприятий источники агентства называют Нижегородский НПЗ «Норси», Омский и Саратовский заводы. Омский НПЗ и «Норси» были двумя крупнейшими производителями бензина в России.

Проблема усугубляется тем, что удары продолжаются. За последние недели атакованы Омский, Московский, Ярославский, Саратовский, Куйбышевский НПЗ, «Норси», «Танеко», предприятия в Уфе и другие объекты нефтепереработки. 12 июля власти Самарской области сообщили о новом ударе по промышленному объекту; российские СМИ назвали его целью Сызранский НПЗ, который уже неоднократно останавливался после атак.

Сокращение производства сопровождается резким ростом цен. По данным Росстата, в июне бензин подорожал сразу на 6,88% по сравнению с маем и почти на 20% по сравнению с июнем прошлого года. АИ-92 за месяц вырос в цене на 7,3%, АИ-95 — на 6,7%. За неделю с 30 июня по 6 июля бензин подорожал еще на 2,11%, а рост цен с начала года достиг 13,93% — примерно втрое больше официальной инфляции за тот же период. Изменение цен Росстат зафиксировал в 82 регионах страны.

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