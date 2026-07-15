Назван напиток, который спасет кишечник 15.07.2026, 8:21

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Он укрепит защитный барьер.

Чай из листьев китайской тооны (Toona ciliata), приготовленный по технологии производства черного чая, может снижать воспаление кишечника и укреплять его защитный барьер. К такому выводу пришли ученые из Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Эксперименты проводили на мышах с искусственно вызванным язвенным колитом. Исследователи сравнили три варианта воздействия: обычные высушенные листья китайской тооны, напиток из этих же листьев после ферментации по технологии черного чая и традиционный черный чай.

Наиболее выраженный эффект показал ферментированный чай из тооны. У животных он уменьшал потерю веса, кишечные кровотечения и повреждение слизистой оболочки. Кроме того, напиток помогал сохранить структуру кишечных желез и восстанавливал длину толстой кишки, которая обычно сокращается при воспалении.

Ученые связывают действие напитка с изменениями, которые происходят во время обработки листьев. Ферментация увеличила содержание биологически активных соединений — флавоноидов и полифенолов, включая кверцетин и кемпферол. Эти вещества снизили уровень ключевых воспалительных молекул IL-1β и TNF-α на 51% и 67% соответственно.

Также чай усиливал работу кишечного барьера: у животных повышалось содержание белков ZO-1 и окклюдина, которые укрепляют соединения между клетками кишечной стенки и препятствуют проникновению вредных веществ.

Дополнительно исследователи обнаружили положительное влияние напитка на микрофлору кишечника. После его употребления увеличивалось количество бактерий Akkermansia, Odoribacter и Ligilactobacillus, связанных с производством полезных короткоцепочечных жирных кислот.

Авторы отмечают, что результаты пока получены только в экспериментах на животных с острой формой колита. Поэтому чай из китайской тооны нельзя рассматривать как средство лечения язвенного колита у людей. Однако он может стать основой для дальнейших исследований пищевых компонентов, способных поддерживать здоровье кишечника.

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