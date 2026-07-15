«За день поднимаю 650 рублей» 15.07.2026, 9:01

Водители WB Taxi рассказали, сколько получают на самом деле.

WB Taxi работает в Минске относительно недавно, но уже успел переманить часть водителей у других агрегаторов. Причина простая: заказов много, а за выполнение определенного количества поездок сервис доплачивает. Myfin.by поговорил с тремя водителями и узнал, сколько сейчас можно заработать, чем WB Taxi отличается от конкурентов и почему они думают, что «аттракцион щедрости» может закончиться.

«Пока WB Taxi дает такие гарантии, я буду работать и закрывать долги»

Владислав работает в такси полтора года, а с WB Taxi – больше месяца. Машина у него от таксопарка, такси – основная работа. Четкого графика нет: выходит на линию по самочувствию и едет домой, когда устает.

Заказов, по его словам, хватает. Поэтому на стоимость каждой отдельной поездки он почти не смотрит.

– Мне важнее количество заказов, а не цена каждого. Иногда тариф кажется низким, иногда нормальным. Но главное, что не стоишь без работы.

Главный плюс WB Taxi для Владислава – гарантированный заработок за определенное количество поездок. Для этого нужно держать высокую активность и принимать почти все заказы.

Комиссия сервиса составляет 19,1%. Свою долю дополнительно забирает таксопарк.

Несмотря на это, водитель говорит, что зарабатывать стал больше и возвращаться к другим диспетчерам пока не собирается.

– В WB не надо выбирать только «жирные» заказы – просто выполняешь поездки и получаешь деньги. Пока WB Taxi дает такие гарантии, я буду работать и закрывать долги. Причем, судя по всему, сделаю это быстро.

Но Владислав понимает, что нынешние условия могут быть временными.

– Надеюсь, все это продержится хотя бы еще два-три месяца. Сейчас довольны и пассажиры, потому что поездки дешевые, и водители, потому что есть доплаты.

«Чистыми остается 70–80 рублей за смену»

Виктория работает в такси около года, с WB Taxi – примерно месяц. Автомобиль арендованный, такси для нее также является основной работой.

Заказов, говорит она, более чем достаточно. После аренды машины, топлива, комиссий и остальных расходов за смену, по ее словам, чистыми остается около 70–80 рублей.

Тарифы сервиса Виктория считает приемлемыми, но отмечает: низкая цена для пассажира не всегда выгодна водителю.

– Тарифы были бы комфортнее, если бы агрегатор и парк не забирали столько комиссии. Сейчас заработать больше получается в основном за счет доплат.

При этом гнаться за максимальными бонусами девушка не хочет. По ее словам, в других сервисах ради дополнительной выплаты иногда приходится работать почти без выходных по 12-14 часов в день.

– Например, один известный диспетчер предлагает выполнить 160 заказов за неделю ради 300 рублей. Но потом из этой суммы еще вычтут комиссию парка и налог. Ради такого бонуса буквально нужно жить в машине!

Главным минусом WB Taxi Виктория называет приложение. Оно может зависать, быстро расходует заряд телефона и требует отдельного навигатора.

Однажды девушка решила выполнить 27 заказов за день, но из-за сбоев приложения машина долго простаивала.

– Сам отменить заказ не можешь. Уедешь – потом могут сказать, что ты специально не выполнил поездку, и не начислить доплату. После этого я больше не пытаюсь закрывать такие большие цели активности.

«Около 650 рублей поднимаю за день»

Для Дмитрия такси – подработка после основной работы. По будням он выходит примерно на четыре часа, в выходные может работать по восемь-десять часов. Автомобиль у него собственный, на газу.

С WB Taxi Дмитрий работает с первого дня запуска. Сначала заказов было мало, но теперь, по его словам, ситуация изменилась.

– Сейчас заказов очень много. С учетом комиссий сервиса и таксопарка в районе 650 рублей «поднимаю» за день. Еще около 50 рублей трачу на газ.

Правда, основная часть этой суммы появляется благодаря доплатам.

– Примерно 75% дохода сейчас состоит именно из них. Поэтому, пока сервис платит, работать действительно выгодно.

Он отмечает: чтобы получить выплату, нужно выполнить определенное количество заказов и сохранить активность не ниже 90%. За пропущенные и отклоненные заказы показатель снижается. Если активность упадет, гарантию могут аннулировать, даже когда нужное число поездок уже выполнено.

Ранее Дмитрий работал и с другими сервисами. WB Taxi, по его словам, выигрывает по заработку, но приложение пока заметно уступает конкурентам. Например, в нем нет возможности напрямую позвонить пассажиру.

Пассажиры спокойнее, приложение – сырое

Все трое водителей отмечают, что пассажиры WB Taxi в целом ведут себя спокойнее. Они связывают это прежде всего с ценой поездок: когда клиент доволен стоимостью, причин для конфликта меньше.

– Здесь я морально почти не устаю, – рассказывает Владислав. – Люди спокойно пристегиваются, аккуратнее относятся к машине. Даже пороги реже приходится протирать.

Серьезных споров с пассажирами у героев почти не было. А вот поддержку они оценивают по-разному. Владислав и Дмитрий говорят, что она отвечает быстро. Виктория считает, что чаще всего сервис ограничивается шаблонными сообщениями.

Рейтинг в приложении уже есть, но, по словам водителей, пока почти ни на что не влияет. Штрафов как таковых тоже нет, однако сервис может не выплатить гарантию, если посчитает работу недобросовестной.

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