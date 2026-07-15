В «ДНР» потеряны мощи Александра Невского 30 15.07.2026, 9:52

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Их везли на молебен об преодолении топливного кризиса.

Часть мощей святого князя Александра Невского, отправленная на фронт весной по инициативе министра обороны России Андрея Белоусова, была уничтожена в результате атаки дронов. Об этом сообщает телеграм-канал «Кремлевская табакерка».

По данным канала, реликвию с лета использовали для проведения молебнов за преодоление топливного кризиса — в частности, за разблокировку поставок топлива в Крым.

Как рассказал изданию источник в Минобороны, мощи везли военные на грузовике к одному из важных для самопровозглашенной «ДНР» объектов, где планировался молебен за преодоление топливного кризиса в Донбассе и по всей России. По дороге автомобиль попал под атаку нескольких дронов.

По словам собеседника канала, святыня полностью утрачена, а во время атаки погибли трое офицеров.

В Минобороны, как утверждает источник, теперь опасаются возможного конфликта между Белоусовым и патриархом Кириллом — это уже не первая религиозная реликвия, потерянная на фронте. В прошлом году в результате обстрела была утрачена часть мощей святой Матроны Московской, которые также отправили на передовую по личной инициативе министра обороны.

«Надеемся, Бог не оставит нас. Но сейчас настроение очень плохое, подавленное. Верим, что, несмотря ни на что, на фронт прибудут новые святыни», — добавил источник издания.

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