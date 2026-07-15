В Жодино бьют тревогу из-за условий в городской больнице 2 15.07.2026, 10:30

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Речь идет о специфической палате.

Эта история основана на свидетельствах очевидца, который столкнулся с ужасающей реальностью в отделении травматологии Жодинской центральной городской больницы. Речь идет о специфической палате на шестом этаже, которую многие пациенты и их родственники теперь называют «комнатой смертников», пишет ex-press.live.

Палата в конце коридора

В травматологическом отделении Жодинской ЦГБ, сразу возле женского и мужского туалетов, когда-то были бильярдная комната и даже курилка. Теперь эти помещения не функционируют по первоначальному предназначению, а рядом располагается другое необычное помещение. Когда-то, еще при постройке больницы, это была небольшая хозяйственная комната — узкая, с одним небольшим окошком.

Первое, что бросается в глаза, — это массивная дверь. Она глухая, плотная и оборудована глазком, направленным внутрь комнаты. Стены внутри серые и невыкрашенные. Там нет ни тумбочек, ни лишней мебели — только одна кровать-каталка на колесах, табуретка и рукомойник.

Приговор вместо лечения

Сюда часто попадают люди пожилого возраста — им говорят, что в обычных палатах мест нет. Для многих из них это становится не местом выздоровления, а настоящим приговором. Очевидец рассказывает, что вместо срочных операций или надлежащего ухода стариков оставляют в этой изолированной комнате.

Основным методом «лечения» здесь, по наблюдениям, являются сильные успокоительные и снотворные уколы. Еду просто оставляют на табуретке возле человека, который физически не может подняться, а попытки родственников добиться внимания врачей натыкаются на грубость или уклончивые ответы-отписки.

Система на потоке?

Самое страшное в этой ситуации — ощущение системности. Один из пациентов, который находился в этом отделении раньше, заметил, что за три недели в той самой комнате сменилось несколько человек.

«У меня такое ощущение, что у них по пенсионерам план доведен», — делится своими подозрениями человек, чей близкий родственник умер после нахождения в этой палате. По его словам, некоторых пациентов считают «отработанным материалом», на который не стоит тратить ресурсы больницы. Когда родственники пытаются помочь, их часто даже не пускают в отделение вне строгих часов посещения, несмотря на то, что пациент в это время может лежать в бессознательном состоянии без какой-либо помощи.

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