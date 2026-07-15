Украина стала сверхдержавой 15.07.2026, 11:18

Россия не успевает за техническими инновациями ВСУ.

Полномасштабная война не только не ослабила Украину, но и превратила ее в одну из ведущих военных держав Европы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Москва рассчитывала на быструю победу в феврале 2022 года, однако спустя более четырех лет столкнулась с противником, способным наносить удары далеко вглубь российской территории и диктовать новые правила современной войны. «Вторжение, которое должно было «демилитаризовать» Украину, превратило страну в одну из ведущих военных сил Европы», — пишут авторы.

Символом этих перемен стало участие украинских военных в параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже 14 июля. Украинское подразделение впервые прошло по Елисейским Полям и, как отмечается в публикации, получило самые громкие аплодисменты зрителей. Этот жест подчеркнул новый статус Украины как «первой линии обороны Европы».

Ключевым фактором успеха называют стремительное развитие украинской оборонной промышленности и технологий беспилотников. Не имея возможности соперничать с Россией по численности армии и объему вооружений, Киев сделал ставку на инновации, гибкость и тесное взаимодействие инженеров с подразделениями на фронте.

«В отличие от российской военной системы, где решения принимаются централизованно, украинский оборонный сектор развивается по принципам технологических стартапов, что позволяет значительно быстрее внедрять новые разработки», — говориться в статье. Россия нередко вынуждена копировать украинские тактические решения, но делает это с заметным опозданием.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также высоко оценила темпы развития украинского ВПК. По ее словам, Украина сегодня производит вооружение «быстрее и дешевле», чем любая другая европейская страна. Опыт Украины уже меняет подход европейских государств к вопросам обороны и военного производства.

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