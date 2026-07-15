В белорусские вузы зачислили около 5,6 тысяч целевиков

В белорусские вузы зачислили около 5,6 тысяч целевиков2
- 15.07.2026, 11:48
Еще 700 мест отдают на общий конкурс.
Белорусские вузы в эту приемную кампанию зачислили около 5,6 тыс. абитуриентов-целевиков. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович, передает БелТА.
План приема составлял 6,3 тыс. целевых мест. Документы подали 9,1 тыс. претендентов. После отбора и конкурса зачислены около 5,6 тыс. человек – то есть план выполнен примерно на 90%.
Оставшиеся незанятые целевые места – около 700 – передадут абитуриентам, которые поступают по общему конкурсу.
Больше всего целевиков зачислили на медицинские специальности – более 2 тыс. человек. Инженерно-технический профиль выбрали около 1,3 тыс. зачисленных, педагогический – почти 1,2 тыс., аграрный – примерно 700.
В этом году правила приема целевиков изменили. При сдаче вступительных испытаний ввели шифрование абитуриентов. Кроме того, каждый заказчик кадров должен был заключить договор с желающим до последнего дня приема документов.
Еще одно важное условие – конкурс должен был проходить по каждому заказчику специалиста. То есть абитуриенты конкурировали не просто за целевое место в целом, а за направление от конкретной организации.
Также во внутреннее вступительное испытание включили практическую задачу. Такой подход должен помочь вузам и заказчикам точнее оценить подготовку будущих специалистов.
Целевое обучение предполагает, что абитуриент поступает по направлению конкретной организации-заказчика. После учебы выпускник должен отработать установленный срок у этого заказчика. Такой механизм помогает закрывать кадровые потребности в медицине, образовании, инженерной сфере, сельском хозяйстве и других важных отраслях.