Эксперты назвали пять лучших смартфонов с топовым чипом 15.07.2026, 11:38

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Эти устройства обладают высоким уровнем производительности и энергоэффективности.

Если вам нужен максимально топовый Android-смартфон без компромиссов, стоит обратить внимание на устройства с Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это самый мощный мобильный чип Qualcomm на текущий момент, который обеспечивает высокую скорость работы, энергоэффективность, поддержку «тяжелых» игр и современные ИИ-функции.

Эксперты портала Gizmochina посоветовали 5 лучших смартфонов со Snapdragon 8 Elite Gen 5. В список вошли модели Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus и RedMagic, которые выделяются не только скоростью, но и экранами, камерами и автономностью.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung S26 Ultra называют универсальным выбором для большинства пользователей. Смартфон получил один из лучших AMOLED-дисплеев на рынке, камеру с основным сенсором на 200 Мп, длительную программную поддержку и фирменные функции Galaxy AI.

Устройство работает на кастомизированном чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, который работает на более высокой скорости, чем обычная версия.

Oppo Find X9 Ultra

Второе место в рейтинге занял Oppo Find X9 Ultra, который делает ставку на автономность и фотосъемку. Одной из главных особенностей модели стала батарея 7050 мАч, которой при обычном использовании хватает на два дня без подзарядки.

Не менее впечатляет и камера. Основной блок включает два 200-Мп и два 50-Мп сенсора, что позволяет получать детализированные фото и качественное видео практически при любом освещении.

Xiaomi 17 Ultra

В список лучших также вошел Xiaomi 17 Ultra. Смартфон оснащен передовым процессором Snapdragon, продвинутой системой камер Leica и впечатляющей автономностью с быстрой зарядкой от 0 до 100% за 45 минут.

Самой сильной стороной Xiaomi остается система камер, обеспечивающая высокую детализацию, точную цветопередачу и хорошую резкость снимков. Смартфон способен записывать видео в разрешении 8K, а перископический телеобъектив поддерживает непрерывный оптический зум от 3,2 до 4,3 раза.

OnePlus 15

OnePlus 15 является одним из самых доступных флагманов с Snapdragon 8 Elite Gen 5. Несмотря на более низкую цену, модель получила спецификации уровня флагманов. Она оснащена 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с частотой 165 Гц, тройной камерой на 50 Мп и аккумулятором на 7300 мАч.

Автономности OnePlus хватает более чем на сутки активного использования, а благодаря быстрой зарядке 120 Вт аккумулятор можно восполнить за полчаса.

RedMagic 11S Pro

Любителям мобильных игр авторы рейтинга рекомендуют обратить внимание на RedMagic 11S Pro. Смартфон работает на разогнанной версии процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, а также оснащен дополнительным игровым чипом RedCore R4, который отвечает за сенсорный отклик, аудио и виброотдачу.

Чтобы избежать перегрева, телефон оснащен встроенным турбовентилятором со скоростью 24 000 об/мин, гибридной системой охлаждения с жидким металлом и испарительной камерой площадью 13 116 мм². Кроме того, на боковой грани предусмотрены сенсорные игровые триггеры.

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