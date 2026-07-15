Концепция изменилась 3 Игорь Яковенко

15.07.2026, 11:41

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Азовское море и Крым стали Путину поперек горла.

Азовское море и Крым превратились для России из актива в пассив. Концепция изменилась – Трамп больше не Соловей-разбойник, но теперь США начали войну на уничтожение с Международным уголовным судом. 9 стран Европы призвали лишить МОК денег из-за пророссийской позиции.

Пожалуй, главное событие последних дней, последней недели – это успешная атака Вооруженных сил Украины по теневому российскому флоту в Азовском море. Фактически Вооруженные силы Украины успешно блокировали все судоходство в Азовском море. Давайте посмотрим видео.

Мы видим сейчас, что происходит. Мы видим, как идет эта атака. Действительно, по сути дела, речь идет о фактической блокаде Крыма. Потому что через сухопутный коридор уже крайне опасно перевозить товары и бензин. Ну а вот мы видим то, что происходит.

Естественно, Россия заявляет, что ничего страшного не происходит, никакой угрозы разлива нефти нет. Но в то же время мы видим, что происходит на самом деле. Вот, пожалуйста, как «нет» разливов нефти. И вот как «нет» никакого загрязнения. Это заметно. Давайте послушаем комментарий.

«Эта операция, если вкратце, очень успешна. Речь идет о многочисленных малых судах, которые в буквальном смысле избиваются сегодня день за днем. Не считал их лично пальцами – 116 или нет, – но есть видеоподтверждения, которые идут сплошным потоком.

Если в срочном порядке в России не найдут противоядия, а пока нет причин считать, что они это противоядие найдут, то вся эта структура хождения через Азовское море, по сути, рухнет. Здесь успех большой и очевидный. Очевидно и бессилие России. Важнейшее российское направление выбывает из игры прямо на глазах.

Придется им искать альтернативы. Альтернатива – обойтись без Азовского моря, возить то, что можно, по земле. А по земле возить – значит возить по территории Украины, собственно. Это огромный риск: риск уничтожения тех же бензовозов и поездов. Проблемы очень большие налицо.

То есть мы видим, что действительно, наряду с уничтожением НПЗ и бензиновым кризисом, это стало серьезнейшей проблемой для Путина.

Вообще, если говорить о том, что происходит, происходит довольно фундаментальная вещь, которая серьезно сдвигает и политическую ситуацию, и военную ситуацию, и ситуацию в общественном сознании.

Ведь было два предмета путинской гордости. Сначала – «крымский консенсус», оккупация Крыма, «возвращение Крыма в родную гавань». Это первая гордость. И вторая гордость Путина – то, что Азовское море стало внутренним морем России.

Ну а теперь мы видим, что и та, и другая гордость встали Путину поперек горла. И Крым, и Азовское море из актива, который Путин числил в свое правление, превратились в очевидный пассив.

Какой смысл в том, что Путин контролирует Крым, если он не может его защитить? Какой смысл контролировать, находиться в Азовском море, если ты не можешь защитить там судоходство? Это очевидная обуза.

В конечном итоге мы видим, что сейчас происходит, по сути дела, уже в значительной степени блокада Крыма. Нет, конечно, еще не полная, но дело движется именно к блокаде Крыма.

Теперь перейдем к вчерашнему сообщению. Вчера мы с вами говорили о том, что Трамп превращается в Соловья-разбойника. Ну вот, теперь концепция резко изменилась. Не прошло и суток, как всё стало совершенно по-другому.

Трампу надоела роль Соловья-разбойника. И теперь он, я не знаю, в кого решил превратиться, но сейчас уточним. Он решил не брать плату за проход кораблей через Ормузский пролив. То есть идея разбогатеть за счет ограбления проходящих судов по примеру Соловья-разбойника – брать 20% от стоимости грузов – продержалась, поправьте меня, если я ошибаюсь, меньше суток.

Трамп – существо капризное, ветреное, переменчивое. Поэтому буквально меньше чем через сутки он сказал: нет, все, он этого делать не будет. Он заявил: «Нефть течет как никогда раньше благодаря невероятной мощи вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Ормузский пролив открыт для судоходства всех стран, кроме Ирана. Поэтому мы вводим полную блокаду только в отношении судов, следующих из иранских портов либо перевозящих любые грузы, связанные с Ираном».

И опять-таки так скромно заявил, что собирается заменить 20-процентный сбор на возмещение расходов Соединенным Штатам торговыми и инвестиционными соглашениями со странами Персидского залива. «Это будут огромные деньги», – считает Трамп.

Но если речь идет о конкретных двусторонних соглашениях между Соединенными Штатами Америки и странами Персидского залива, согласитесь, это уже другое дело. Здесь Трамп уже не Соловей-разбойник, а, в общем-то, торговый партнер. Ну, наверное, это возможно.

Но опять-таки очень характерно: сегодня так, завтра так. Я не знаю, сколько на этих колебаниях, на этих вербальных качелях Трампа заработало его ближайшее окружение. Потому что очевидно: после заявления о том, что он собирается стать Соловьем-разбойником, фьючерсные цены на нефть взлетели. Это факт, очевидно. После того как он сказал, что нет, теперь он не Соловей-разбойник, а что-то среднее между Робин Гудом и обычным торговцем, биржевые курсы резко снизились.

Интересно было бы проследить, может быть, мы увидим публикацию о том, как разбогатели друзья Трампа и сам лично Трамп на этих качелях.

Но, что называется, ни дня без сумасшествия. Потому что только-только Трамп перестал претендовать на то, чтобы грабить проходящие по Ормузскому проливу суда, только-только это было отменено, тут же возникла новая замечательная идея.

Трамп, в основном руками Рубио, объявил войну на уничтожение Международному уголовному суду. Я, к сожалению, пропустил эту новость, она была в понедельник, но сейчас она очень актуализирована, потому что Рубио очень активно по этому поводу выступает.

Это кампания по ликвидации угрозы суверенитету Соединенных Штатов Америки со стороны Международного уголовного суда.

В чем заключается кампания? Команда Трампа грозит вводить санкции не только против Международного уголовного суда, но и призывает другие страны не подчиняться Римскому статуту. Кроме того, она ужесточает контроль в отношении стран, которые полагаются на американскую помощь, но не собираются отвергнуть полномочия Международного уголовного суда.

Марко Рубио назвал Международный уголовный суд наднациональным карательным органом. Это колонка Марко Рубио в The Wall Street Journal. Там написано так: «За Международным уголовным судом стоит и управляет им влиятельная сеть левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира, объединенных своей неприязнью к США». Это текст Марко Рубио в колонке для The Wall Street Journal.

Дальше Рубио пишет, что Международный уголовный суд – это экстремистская радикальная организация, которая ведет войну против нашей страны не с помощью пуль и ракет, а с помощью силы так называемого международного права. И в конце Марко Рубио обещает разобрать МУС по кирпичику.

Просто небольшой фактчекинг по поводу того, что это якобы «враждебные правительства стран третьего мира, объединенные своей неприязнью к США». Маленькая справка: с кем, собственно говоря, администрация Трампа объявила войну.

Речь идет примерно о 123 странах – если не ошибаюсь, я не смотрел последние цифры, – то есть об абсолютном большинстве стран – членов ООН. Из 193 государств – членов ООН подавляющее большинство ратифицировали Римский статут.

Что это за страны? Практически вся Европа. То есть это, по утверждению Марко Рубио, страны третьего мира. Кто эти «страны третьего мира»? Вся Европа, Канада, Австралия, вся Латинская Америка и так далее. А кто принципиально против Международного уголовного суда, кто в компании с Соединенными Штатами Америки? Есть страны, которые подписали, но не ратифицировали. А вот кто принципиально против: Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Израиль и Иран. Вот такая странная компания. Это страны, которые принципиально возражают против существования Международного уголовного суда.

Что касается «леваков», которые якобы захватили Международный уголовный суд, разные люди там есть, безусловно. Я не готов анализировать весь состав Международного уголовного суда, всех судей и их политические взгляды.

Но хочу обратить внимание, что председателем Международного уголовного суда с 2024 года является японский юрист Томоко Аканэ. Никаких данных о ее политических взглядах я не обнаружил. Она профессиональный юрист.

Но важно другое. В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию украинских детей. В ответ в том же 2023 году российский суд возбудил уголовное расследование против председателя Международного уголовного суда, против Аканэ и других судей. То есть МВД России выдало ордер на арест всех судей, которые выдали ордер на арест Путина.

У Соединенных Штатов Америки, у администрации Дональда Трампа, есть хороший союзник в попытке разобрать по кирпичику Международный уголовный суд. Это Россия, Иран, Китай. Так что в хорошей компании оказались.

Что касается перспектив, я не знаю. Я думаю, что перспективы примерно такие же, как у тарифной войны со всем миром.

Теперь к хорошим новостям. Хотя я не очень уверен, что эта хорошая новость получит перспективы. Но тем не менее. Девять стран Европы призвали лишить Международный олимпийский комитет финансирования Европейского союза из-за допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Что это за страны? Прежде всего все три страны Балтии, а также Дания, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Вот такая компания. Перспектива не знаю какая, но во всяком случае процесс пошел неплохо.

Я думаю, что это правильно. По крайней мере, чтобы было для истории: продажность Международного олимпийского комитета не воспринимается как должное всеми нормальными странами.

Просто из текста: международные спортивные организации должны учитывать ценности Европейского союза и не допускать использования спорта в политических целях России и Беларуси.

И тут еще важное соображение. Из-за войны спортсмены из Украины поставлены в неравные условия. В конечном итоге действительно: если принцип Кубертена – «О спорт, ты – мир!», то при чем тут Россия, ведущая войну?

Игорь Яковенко, «Фейсбук»

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