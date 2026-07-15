Сенаторы США представили масштабный законопроект об «адских санкциях» против России 4 15.07.2026, 12:19

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Законодатели призвали принять его в память о Линдси Грэме.

Американские сенаторы представили двухпартийный законопроект о масштабном ужесточении санкций против России и призвали как можно скорее принять его в память о сенаторе Линдси Грэме, который был одним из главных авторов инициативы и скончался вскоре после объявления о достигнутом соглашении с Белым домом, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Документ, подготовка которого заняла более года, направлен на сокращение доходов Москвы, используемых для ведения войны против Украины. «Законопроект предусматривает обязательные санкции против лично Путина, представителей политического и военного руководства, российских олигархов, государственных компаний, а также иностранных организаций, поддерживающих российский ВПК», — говориться в материале.

Под ограничения также попадут так называемый «теневой флот», энергетические проекты и финансовый сектор России. Одной из самых жестких мер станет введение пошлин до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа, включая Китай и Индию. Исключение предусмотрено лишь для государств, импортирующих менее 15% российского газа и одновременно сокращающих зависимость от этих поставок.

«Законопроект точечно нацелен на нефтегазовые доходы России, поскольку именно они составляют основную часть финансирования войны», — говорят помощников сенаторов.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что документ может быть принят уже до августа. По его словам, «этот законопроект обсуждался почти два года — тщательно, а порой и очень болезненно», а лидер республиканского большинства Джон Тьюн готов вынести его на голосование после подтверждения необходимой поддержки.

Коллеги Линдси Грэма назвали принятие закона достойной данью памяти сенатору. Блюменталь рассказал, что разговаривал с ним «буквально за несколько часов до его смерти», и никогда прежде не видел его настолько воодушевленным после того, как администрация президента США Дональда Трампа согласилась поддержать инициативу.

Сам Трамп заявил, что у законопроекта «хорошие шансы» на принятие, хотя допустил возможность дополнить его новыми санкциями против Ирана и «Хезболлы». Впрочем, авторы документа считают, что его следует принять в нынешнем виде, поскольку он уже получил одобрение Белого дома и обладает широкой двухпартийной поддержкой.

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