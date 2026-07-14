Сенатор Линдси Грэм до конца отстаивал Украину 14.07.2026, 15:34

Линдси Грэм

Фото: Reuters

Его последняя миссия прошла в Киеве.

Последним публичным событием в жизни американского сенатора Линдси Грэма стал визит в Киев — город, с которым была связана значительная часть его политической биографии. Как пишет The Atlantic, более двадцати лет назад именно Украина стала одной из первых стран, где молодой сенатор открыто выступил в поддержку демократии и свободных выборов (перевод — сайт Charter97.org).

Впервые Грэм посетил Киев в 2004 году вместе с Джоном Маккейном во время президентской кампании, завершившейся Оранжевой революцией. Тогда он прямо заявил украинскому руководству, что участие страны в международных коалициях «не дает права проводить нечестные выборы», а граждане должны иметь возможность «свободно голосовать за того кандидата, которого хотят».

«Защита Украины не приносила Грэму политических дивидендов ни тогда, ни спустя два десятилетия», пишет The Atlantic. Тем не менее он неизменно выступал за поддержку Киева и считал американское лидерство важным инструментом защиты демократии во всем мире.

На протяжении многих лет Грэм входил в знаменитую внешнеполитическую «тройку» вместе с Джоном Маккейном и Джо Либерманом. Сенаторы активно продвигали идею сильной внешней политики США, поддерживали союзников, выступали против пыток, помогали развивать «Авраамовы соглашения» и добивались военной помощи Украине.

Во время своего последнего визита в Киев Грэм объявил о согласовании с Белым домом законопроекта о новых санкциях против России и пообещал добиваться дополнительной поддержки Украины для защиты от ракетных ударов.

«Когда я впервые оказался в Конгрессе, я искал тех, кто всем управляет... В итоге понял — никаких они не существует. Есть только мы», — вспоминают авторы одну из самых известных фраз сенатора.

По мнению The Atlantic, Линдси Грэм был «сложным, порой противоречивым, но всегда готовым действовать политиком». Его уход, считают авторы, оставил заметную пустоту в американской внешней политике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com