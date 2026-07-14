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Папа Римский приобрел 20 электрических Topolino

  • 14.07.2026, 15:52
  • 1,372
Папа Римский приобрел 20 электрических Topolino
Фото: BBC

В Сети шутят, что этот Fiat преодолеет целую страну на одном заряде.

Ватикан сделал ставку на экологичный транспорт и приобрел 20 электрических Fiat Topolino для обновления своего автопарка. Любопытная особенность новых машин заключается в том, что их запас хода позволяет пересечь весь Ватикан на одном заряде — впрочем, это не самая сложная задача для самой маленькой страны мира, пишет BBC Top Gear (перевод — сайт Charter97.org).

Всего итальянская компания Fiat поставит Ватикану 30 автомобилей. В поставку войдут компактные электромобили Topolino и трехколесные грузовые модели EV TRIS, предназначенные для небольших перевозок.

Фото: BBC

Покупка стала частью программы «Экологическая конверсия 2030», цель которой — снизить выбросы углекислого газа и сделать передвижение по территории города-государства более устойчивым.

Fiat Topolino представляет собой электрический компактный автомобиль, созданный на базе платформы Citroën Ami, но с более итальянским дизайном. Модель рассчитана на городские поездки и отличается небольшими размерами, что особенно удобно для узких улиц Ватикана.

Трехколесный EV TRIS вдохновлен культовым Piaggio Ape — небольшим грузовым транспортом, который десятилетиями использовался для доставки в итальянских городах.

Для Ватикана переход на электромобили выглядит логичным решением: территория государства составляет менее одного квадратного километра, население — менее тысячи человек, а большинство маршрутов занимают считанные минуты.

Новые машины должны помочь Святому престолу сократить влияние транспорта на окружающую среду и показать приверженность экологическим инициативам.

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