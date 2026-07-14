79-летнюю Нину Багинскую задержали на улице в Минске 4 14.07.2026, 16:13

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Силовики без объяснений обыскали ее вещи.

Известную общественную активистку Нину Багинскую силовики задержали на улице в Минске. Без каких-либо объяснений они провели досмотр личных вещей женщины и забрали из ее сумки книгу.

Об этом сообщили «Белсату» очевидцы инцидента. Неизвестно, какая именно книга была в сумке Багинской. В этот раз обошлось без доставки пенсионерки в дежурную часть РУВД, но книгу милиционеры вернуть отказались.

В прошлом году, 30 мая, Нину Багинскую судили по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси – «Неоднократное нарушение закона о проведении массовых мероприятий». В основе обвинения были административные протоколы и судебные постановления за 2024 год. Все они касаются использования национальной символики, а один протокол был составлен за майку с надписью: «Нет войне!». Тогда суд применил статью 79 Уголовного кодекса Беларуси – «Осуждение без назначения наказания». Но при этом Багинской был назначен «превентивный надзор».

Нину Багинскую за использование национальной символики неоднократно наказывали штрафами.

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