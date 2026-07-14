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В Гомеле лукашисты закупают анти-дроновую сетку и другое оборудование

  • 14.07.2026, 16:44
В Гомеле лукашисты закупают анти-дроновую сетку и другое оборудование

К чему готовятся?

Гомельский горисполком продолжает совершать закупки для нужд местной «территориальной обороны», заметил «Флагшток». Если в прошлый раз это были, преимущественно, канцелярские товары, то сейчас — уже более серьезные покупки.

Например, средство принудительной остановки транспорта закупается для Шарпиловского сельисполкома.

14 июля опубликован тендер на приобретение имущества для «теробороны», а именно: электростанции, автозаградителя «Лиана», маскировочной сети, анти-дроновая сетки, сетки рабицы, проволоки «Егоза», переносного металлического шлагбаума.

Общая предельная стоимость закупки — свыше 16 тысяч рублей (почти 5,7 тыс. долларов). Товар должен быть поставлен до 14 августа.

Срок поставки отличается от предыдущих закупок, поэтому можно предположить, что гомельская «тероборона» либо готовится к очередным, еще не анонсированным, учениям, либо постепенно укрепляет материальную базу.

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