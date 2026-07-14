Кристофер Нолан раскритиковал искусственный интеллект 1 14.07.2026, 17:25

Кристофер Нолан

Легендарный режиссер считает, что ключевая роль в творчестве принадлежит человеку.

После успеха «Одиссеи» режиссер Кристофер Нолан выступил против пессимистичных прогнозов о будущем большого кино и резко раскритиковал массовый контент, созданный искусственным интеллектом, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Режиссер не согласился с исполнителем главной роли Мэттом Дэймоном, который ранее предположил, что съемки «Одиссеи» могли стать его последним опытом работы над классическим голливудским эпиком такого масштаба, .

По словам Нолана, он понимает, почему актер сделал подобный вывод, однако не разделяет его взгляд. «В этом есть пораженческий подход, с которым я не согласен. Кино живо, оно постоянно меняется», — цитирует режиссера издание.

Нолан убежден, что интерес зрителей к масштабным авторским фильмам не исчез. В качестве примеров он привел неожиданные хиты сезона — «Закулисье реальности» и «Обсессия», отметив, что молодая аудитория с готовностью смотрит даже сложные и трехчасовые картины.

Особенно резко режиссер высказался о роли искусственного интеллекта в индустрии. По его мнению, молодые зрители быстро распознают и отвергают ИИ-контент, созданный с помощью нейросетей. «Я никогда не видел, чтобы публика так стремительно отвергла технологию, которую инвесторы и технологические компании считали революционной», — заявил Нолан.

Он также отметил, что даже его дети мгновенно отличают подобный контент и предпочитают фильмы, созданные людьми. По мнению режиссера, после периода увлечения цифровыми технологиями кинематограф вновь обращается к более осязаемым, «живым» способам повествования, где ключевую роль играет человеческое творчество, а не алгоритмы.

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